西雅圖限塑新規 塑膠刀叉也禁

（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）7月1日起，西雅圖全面禁止餐飲業者提供吸管及塑膠刀叉，鼓勵改用可重覆使用餐具或可堆肥（compostable）塑膠製品。

根據統計，西雅圖市內領有營業執照的餐飲業者約有5000家，這波限塑措施估計將帶來重大影響。西雅圖公共事業委員會（Seattle Public Utilities）公告指出，違規業者將面臨250美元罰款。

西雅圖公共事業委員會浪費避免及產品管理部（Waste Prevention and Product Stewardship）策略顧問傑克森（Sego Jackson）對媒體表示，從7月1日起，餐飲業者就不得再提供塑膠吸管、塑膠刀插等餐具給消費者，應該改用可堆肥塑膠製品，也提供可重覆使用的餐具或盡量避用吸管。