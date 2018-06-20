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中央社

西雅圖限塑新規 塑膠刀叉也禁

中央社2018/06/21 07:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）7月1日起，西雅圖全面禁止餐飲業者提供吸管及塑膠刀叉，鼓勵改用可重覆使用餐具或可堆肥（compostable）塑膠製品。

根據統計，西雅圖市內領有營業執照的餐飲業者約有5000家，這波限塑措施估計將帶來重大影響。西雅圖公共事業委員會（Seattle Public Utilities）公告指出，違規業者將面臨250美元罰款。

西雅圖公共事業委員會浪費避免及產品管理部（Waste Prevention and Product Stewardship）策略顧問傑克森（Sego Jackson）對媒體表示，從7月1日起，餐飲業者就不得再提供塑膠吸管、塑膠刀插等餐具給消費者，應該改用可堆肥塑膠製品，也提供可重覆使用的餐具或盡量避用吸管。

西雅圖公共事業委員會主委哈拉（Mami Hara）表示，全球海洋都面臨塑膠污染的嚴重危機，「西雅圖身為開路先鋒，為美國其他城市樹立榜樣，訂定禁用吸管規定，個人深感為榮。」

哈拉進一步表示，明年的目標是讓全體餐廳業者、食物餐車攤販以及外燴業者也都避免繼續使用塑膠餐具，改用可堆肥塑膠製品。

雖然餐飲業者被禁提供塑膠餐具與吸管，但消費者在西雅圖各地超市與零售店，還是買得到這些商品。（編輯：紀錦玲）1070621

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