台股半年線有守 留意漲價題材

（中央社記者吳家豪台北21日電）美股漲跌互見，以科技股為主的那斯達克指數再創新高，道瓊工業指數持續震盪，原因在於美中貿易戰恐升溫；分析師表示，台股半年線有守，漲價題材與LED擴大應用仍是盤面焦點。

科技和媒體類股領漲，美股那斯達克指數漲55.93點或0.72%，以7781.52點作收；道瓊工業指數跌42.41點或0.17%，收在24657.80點；標準普爾指數漲4.73點或0.17%，收2767.32點。

台股昨天回測半年線約10860點，但在被動元件龍頭國巨跌幅收斂，台積電、大立光等蘋概股力守下，震盪翻紅，終場收復季線、10900點關卡，上漲23.25點，收在10927.44點，漲幅0.21%，成交值新台幣1780.62億元。