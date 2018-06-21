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盤前財經大事搶先讀2018年6月21日

鉅亨網2018/06/21 08:10
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今日操盤前瞻

股東會：嘉泥、信大、堤維西、江申、勤美、榮化、永豐餘、中鋼、燁輝、台橡、三陽工業、和泰車、裕日車、海悅、佳世達、晶電、太子、龍邦、長榮、美食 - KY、統一證、遠百、新日興、貿聯 - KY、佳醫、友華、天良、信昌化、昇華、和碩、中菲、力麒、鄉林、寶雅、達爾膚、伍豐、達方、金可 - KY、金麗 - KY、阿瘦、陽光能源
股東臨時會：日月光投控
除權息：FH 彭博高收益債、FH 彭博新興債、FH 富時不動產、所羅門、群光、GIS-KY

〈小米 IPO〉米招股價定每股最高 22 元 中移動順豐確認作基礎投資者

押後發行 CDR 的小米，其 H 股的發行計劃未受影響。昨天市場消息指，小米已敲定在港發行 21.8 億股，每股招股價介乎港幣 17 元至 22 元，最多集資 61 億美元 (約港幣 478 億元)，最快會在今 (21) 日開始接受機構投資者申購。閱讀全文...

〈群創股東會〉穩定整機出海口、揮軍北美電視市場 鴻海集團 21 億投資 VIZIO

群創 (3481-TW) 昨 (20) 日董事會通過將投資北美電視品牌，傍晚鴻海 (2317-TW)、群創 2 家公司公告以合計近 7000 萬美元 (新台幣約 21 億元) 取得 VIZIO 股權 7.24%。閱讀全文...

宏碁 VR 小金雞 宏星跨 6 大產業打造生態鏈

宏碁 (2353-TW) 旗下子公司宏星技術 (6681-TW) 昨 (20) 日召開股東會，由 Bo Andersson Klint 及高樹國續任董事長及副董事長。宏星順利拓展日本、杜拜及美國娛樂版圖，看好 VR 未來商業應用，今年將攜手建築、汽車、軍事、航太、醫療、零售等 6 大產業商業應用開發商，打造高端 VR 生態鏈。閱讀全文...

若 OPEC 不增產 業者稱油價將漲至 100 美元以上

根據《彭博社》報導，產油商 Pioneer Natural Resources 董事長 Scott Sheffield 認為，若石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國不增產，油價可能會漲至每桶 100 美元之上。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉1994 年網路革命後！美股三度泡沫化！

歐洲央行 (ECB) 於 2018 年 6 月 14 日宣告，歐元 QE 寬鬆貨幣政策將在 2018 年 12 月 31 日退場。四年前的今天，ECB 在 2014 年 6 月 14 日宣告，歐元區實施負存款準備率至今剛好整整四年。閱讀全文...

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宏碁VR小金雞 宏星跨6大...台灣主要報紙重要財經新聞 ...

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