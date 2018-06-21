怪獸像狼似狗 基因鑑定有答案

經過將近一個月的DNA鑑定，研究人員比對了數千種野狼、土狼（coyote）及不同品種小狗的基因樣本之後，美國魚類暨野生動物管理局（U.S. Fish andWildlife Service）位於俄勒岡州阿什蘭（Ashland）的實驗室本週稍早公布報告，讓這隻引起美國媒體關注的奇怪動物，身份終於得以釐清。

（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）一隻樣貌奇怪的動物在牧場附近虎視眈眈，被牧場主人開槍打死後，連野生動物專家也無法解答身份之謎。蒙大拿州政府機關新聞稿，寫的是：「一隻長得像野狼的大型動物。」

檢驗報告指出，這隻神秘動物其實是來自洛磯山脈（Rocky Mountains）北邊的一種灰狼（gray wolf）。

今年5月16日，蒙大拿州丹頓（Denton）一名牧場主人，見到一隻有著淺灰色毛皮、口鼻部位異常凸出的奇怪動物，朝牧場裡飼養的動物不斷逼近。牧場主人開槍把這隻罕見動物打死之後，依照當地法規立即報警處理。

然而，蒙大拿州野生動物暨公園處（MontanaDepartment of Fish, Wildlife and Parks）的野生動物專家，卻無法確認這隻被開槍打死的動物，到底是狼還是狗。

專家從外表判斷，這隻模樣獨特的母獸類似犬科動物，年紀並不大，並不在哺乳期。跟普通野狼比較起來，牠的身體、四肢與牙齒都顯得過短，前爪比狼爪小了很多，但指甲卻比野狼指甲超長甚多。

這隻「怪獸」照片在社群網站曝光之後，有網友認為牠是野狼與其他動物的混血品種，也有網友直指這就是類似「大腳怪」（Big Foot）之類的傳奇怪獸。

蒙大拿州野生動物暨公園處在這隻神秘動物身上採集基因樣本，送往位於阿什蘭的美國魚類暨野生動物管理局實驗室檢驗。

美國魚類暨野生動物管理局遺傳學家柯蒂斯（MaryCurtis）指出，這隻母灰狼從口鼻部位到尾部約有114公分，體重約38公斤，年紀約2歲至3歲之間，至於外表方面的各種變化，對動物來說則都是頗為普遍的。（編輯：紀錦玲）1070621