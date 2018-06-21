台17線芳漢路四死慘劇　自小客車撞擊牌樓門柱起火燃燒

彰化縣消防局第四大隊清晨接獲民眾報案，，一部自小客行經芳苑鄉台17線芳漢路，因不明原因自撞福海宮牌樓門柱起火燃燒，車上2名女性因撞擊力道太大甩出，當場死亡，另2人則燒成焦屍，一名疑似是詹姓車主的兒子，警方仍在查證確認身分。



▲彰化縣芳苑鄉凌晨傳出重大死亡車禍，台17線芳漢路一部自小客車自撞福海宮牌樓門柱起火燃燒，造成四死慘劇。（圖／消防局提供，2018.06.21）

警方指出，這部自小客是詹姓車主所有，詹姓車主表示車子由兒子開出，但聯絡不上車主兒子，不排除2具焦屍之一是詹姓車子兒子，而另具焦屍性別有待確認。2名女性死者身分也仍由彰化縣芳苑警分局清查中，警方也通報彰化地檢署進行相驗工作。



▲彰化縣芳苑鄉凌晨傳出重大死亡車禍，台17線芳漢路一部自小客車自撞福海宮牌樓門柱起火燃燒，造成四死慘劇。（圖／消防局提供，2018.06.21）