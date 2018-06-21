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美中貿易戰開打 航運下半年營運具挑戰

中央社2018/06/21 08:33
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北21日電）美中貿易戰開打，以及油價波動等不確定因素將影響航運界前景，航運界表示，今年前4月油價高漲，航運界過得很辛苦，下半年運價能否上漲，要視7、8月貨載是否旺盛，將更具挑戰。

美中貿易戰開打，雙方互課高關稅，勢必會影響航運界載運，陽明海運董事長謝志堅表示，今年第3季旺季開始，但並不如去年航商韓進公司倒閉後大家均分貨載時的榮景，估計船公司仍要與客戶相互協商，還要看7、8月的貨載量多少才能決定運價能否調漲。

另外，油價高漲也是造成航運本上升的主因。謝志堅指出，目前油料占成本至少20%到25%，但今年前4月運費卻又比去年同期低，各航商過得有些辛苦，今年要獲利是很有挑戰的一年。

謝志堅指出，今年航運界出現一種現象，航運市場的新船太多，但老船淘汰速度不夠快，於是形成會用多一些船去載貨的現象，但相對會有準時、減速省油的優點。

以陽明為例，從今年底到明年會有18艘2000年到2008年的租船逐漸汰換，今年下半年預計汰換7艘，明年再汰換7艘。謝志堅說，這14艘船高租金的船汰換後再去租新船，成本至少省一半；此外2020年新訂船交船後，省油效能達20%，大幅挹注陽明成本控管。

長榮海運表示，下半年貨載的需求不差，但貿易戰不確定因素無法消除，歐美等大型經濟體的貨載需求仍存在，只是運價不如上半年，下半年要恢復先前的運價恐怕不太容易，下半年營運表現將具高度挑戰。（編輯：蘇志宗）1070621

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