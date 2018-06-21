川普結束骨肉分離政策 稱美有惻隱之心

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普不敵來自共和黨、民主黨和國際社會的巨大壓力，今天下令終結在美國邊界拆散移民親子的作法，扭轉原先的強硬政策，並提及移民問題、國家安全和惻隱之心。

5月5日以來，當局將超過2300名非法入境美國的兒童，強行自他們的父母及成年親戚拆散，安置在帳篷營和其他設施內，不讓他們聯繫親人。

強行拆散家庭的照片和敘述曝光後，掀起眾怒，引發川普自家共和黨陣營內部反彈，國際社會也指控美國觸犯人權。

川普今天簽署行政命令時表示：「這是為了讓家庭團聚。我不喜歡看到家庭被拆散的景象或氣氛。」