川普結束骨肉分離政策 稱美有惻隱之心

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普不敵來自共和黨、民主黨和國際社會的巨大壓力，今天下令終結在美國邊界拆散移民親子的作法，扭轉原先的強硬政策，並提及移民問題、國家安全和惻隱之心。
5月5日以來，當局將超過2300名非法入境美國的兒童，強行自他們的父母及成年親戚拆散，安置在帳篷營和其他設施內，不讓他們聯繫親人。
強行拆散家庭的照片和敘述曝光後，掀起眾怒，引發川普自家共和黨陣營內部反彈，國際社會也指控美國觸犯人權。
川普今天簽署行政命令時表示：「這是為了讓家庭團聚。我不喜歡看到家庭被拆散的景象或氣氛。」
川普表示，儘管做出更動，邊境執法力道「相同，或許更強」。
多個星期以來，川普堅稱他是受到法律約束才強行將兒童與父母分開，還說只有國會能夠解決問題，如今他180度大轉彎。
「我們希望美國安全。我們不但有安全，同時間，我們有惻隱之心，讓家庭團聚。」
根據這道行政命令，接下來擔負這些家庭責任的將會是國土安全部，而非先前政策所定的司法部、衛生及公共服務部。
川普的行政命令也提議，政府有意無限期拘留移民家庭、挑戰現有法規，即1997年佛羅雷斯和解案（Flores Settlement）所規定的，無論有沒有父母陪同，安置兒童期限不能超過20天。
川普政府打算無限期拘留移民家庭的提議因此可能面臨新的司法硬仗。
今年3月至5月這段時間，每個月有超過5萬人從墨西哥非法入境美國時遭逮捕，其中約15%是家庭，8%是無人陪伴的兒童。
這些家庭和其他許多人，幾乎全都正式要求庇護，援引母國有接連不斷的暴力。
當局為了嚇阻，5月7日宣布強行拆散骨肉的政策。
然而，要如何讓2300名兒童與他們的家長團聚，白宮官員今天表示，目前還沒有答案。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1070621