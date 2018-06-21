推文說要帶走川普兒子 彼得方達發言惹議

（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）川普政府移民政策飽受批評之際，78歲資深男星彼得方達在推特發文，點名川普12歲兒子，聲稱「要從他母親懷裡把他拉走」，引發失言風波。

彼得方達（Peter Fonda）的姊姊是知名女星珍芳達（Jane Fonda），他們的父親是奧斯卡影帝亨利方達（Henry Fonda）。彼得方達曾以1997年電影「養蜂人家」（Ulee's Gold）入圍奧斯卡最佳男主角，也曾以1969年電影「逍遙騎士」（Easy Rider）獲奧斯卡最佳原著劇本提名。

在今天凌晨的推特發文中，彼得方達寫著：「我們應該把拜倫．川普（Barron Trump）從他母親懷裡拉走，跟戀童癖關進同一個籠子，看看拜倫的媽媽會不會因此挺身而出，對她所嫁的那個人表示抗議。」