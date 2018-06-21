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中央社

推文說要帶走川普兒子 彼得方達發言惹議

中央社2018/06/21 08:34
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）川普政府移民政策飽受批評之際，78歲資深男星彼得方達在推特發文，點名川普12歲兒子，聲稱「要從他母親懷裡把他拉走」，引發失言風波。

彼得方達（Peter Fonda）的姊姊是知名女星珍芳達（Jane Fonda），他們的父親是奧斯卡影帝亨利方達（Henry Fonda）。彼得方達曾以1997年電影「養蜂人家」（Ulee's Gold）入圍奧斯卡最佳男主角，也曾以1969年電影「逍遙騎士」（Easy Rider）獲奧斯卡最佳原著劇本提名。

在今天凌晨的推特發文中，彼得方達寫著：「我們應該把拜倫．川普（Barron Trump）從他母親懷裡拉走，跟戀童癖關進同一個籠子，看看拜倫的媽媽會不會因此挺身而出，對她所嫁的那個人表示抗議。」

彼得方達的發言人答覆福斯新聞網（Fox News）詢問時表示，這位男星發表推文的目的在於，希望第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）都能針對現在無證移民骨肉分離的悲慘狀況，跟總統好好溝通。

推文發布之後，由於受到大批網友批評，彼得方達稍後已經刪文。不過，川普總統則透過推文為拜倫辯護表示，這位男星的推文內容「變態」，並呼籲索尼影業公司（Sony Pictures）把彼得方達從本週末即將上映的新片「邊界」（Boundaries）當中除名。

川普在推文中也寫道，希望支持者在推特繼續抗議彼得方達。索尼影業尚未對川普推文作評論。

梅蘭妮亞發言人葛里向（Stephanie Grisham）則對媒體發表聲明指出，彼得方達的推特發言「既變態又不負責任」。葛里向說，對於彼得方達推文內容的威脅言論，已經通報了美國特勤局（Secret Service）。（編輯：紀錦玲）1070621

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