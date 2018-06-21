抓到了！特斯拉控訴離職員工竊取商業機密數據且竄改代

特斯拉稱，目前才正開始了解前加工技術人員 Martin Tripp 的非法行為。該訴狀上提到，Tripp「目前已承認編寫軟體駭進特斯拉的製造運作系統 (MOS) 並將數 GB 特斯拉數據移轉至外部實體。」

訴狀內進一步提到，Tripp 甚至對媒體做虛假陳述，「例如，Tripp 聲稱在某些 Model 3 車輛中曾使用被刺破的電池，但公司不曾在車輛上使用過刺破的電池。Tripp 還極度誇大特斯拉在生產過程中所製造的『廢料』真實數量和價值，且謊稱特斯拉推遲更新製造設備。」

根據訴狀，特斯拉稱 Tripp 曾經抱怨他沒有獲得升遷，且對同事態度好鬥又具破壞性，認為 Tripp 此舉是為了報復公司將他調派到其他職位。

特斯拉拒絕就該訴狀文件發表評論，亦無法聯繫上 Tripp。

今年 5 月，美國眾院金融服務委員會討論到自動駕駛車對保險產業可能造成巨大衝擊，這也是去年一年關於自動駕駛汽車安全性的第三次國會聽證會。

這回特斯拉控告前員工的事件令人不安，因為此案凸顯出內部人士竟可以輕易進入車輛的關鍵系統，並更改代碼以影響車輛的設定。

內部人士能掌握多少關鍵系統的訪問權限？或者就算沒有實際進入關鍵系統的權限，但可能會知道一些重要訊息，能藉此編寫會嚴重損害該車輛的代碼。

若將自己定位為透明安全作業先驅的特斯拉都無法防範這點，業界還有誰能阻擋懷有惡意的內部人士搗蛋？這些正是國會對於自駕車安全疑慮之一，特斯拉恐需設法想出更完善的安全制度以安撫並取信大眾。