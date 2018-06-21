金控業者預測央行利率連8凍 下半年溫和升息機率大

永豐金控首席經濟學家黃蔭基也認為，央行設定的3個升息條件：GDP成長率達3.6%、消費者物價指數(CPI)漲幅超過2%、景氣對策信號連4，目前都沒有達成，央行今天升息的機率不高。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，國內物價上漲幅度尚稱溫和，第1季經濟成長率(GDP)雖表現不錯，但還算不上強勁，加上美中貿易戰持續發展、國際局勢變化劇烈，央行目前態度可能「以不變應萬變」。

（中央社記者田裕斌台北21日電）美國聯準會（Fed）上週四升息1碼（0.25個百分點），中央銀行今天理監事會議是否跟進？金控業者普遍認為，台灣下半年有可能升息，但「央行今天不會升息」利率將連8季凍漲。

國泰金控與台灣大學產學合作團隊計畫主持人徐之強指出，央行雖然已感受到升息壓力，但在6月就升息的機率不大。

徐之強認為，央行升息壓力的來源包括：主計總處上修今年通貨膨脹率預測至1.49%，創2013年以來新高，供給面的價格壓力逐漸反映在物價上；其次，油價上漲也讓民眾感受到通膨壓力；此外，全球貨幣政策轉向態勢漸趨明朗，市場對美國升息預期仍高，台灣央行跟進機率大。

徐之強說，物價是央行考量是否升息的最主要因素，近期因油價續漲，新台幣走貶，以新台幣計價的能源價格造成輸入性通膨的壓力更大，內部則有景氣表現不錯及薪資上漲的拉力，下半年物價喊漲，央行有升息壓力。

羅瑋分析，美中貿易戰若能在短期內告一段落，且全球景氣直至2019年疑慮盡除，為避免台美利差擴大、外資持續外流，央行可能在下半年啟動升息，不過升息腳步將漸進溫和，以「最多2次、每次半碼(0.125個百分點)」的可能性偏高。

不過黃蔭基認為，央行設定升息的3個條件恐怕都不會觸及，央行今年利率政策將是「全年凍漲」，同時美中貿易戰方興未艾，已成為全球經濟下半年最大變數，也讓依靠外需的台灣，不具備升息條件。（編輯：陸倩瑤）1070621