iPhone今年新3款 傳Plus機種受歡迎

報導預期，6.5吋版新iPhone應用面板數量大約4500萬片，此外，蘋果可能向供應鏈訂購2500萬片應用在5.8吋新iPhone所需有機發光二極體（OLED）的面板螢幕，另大約訂購3000萬片6.1吋新LCD版iPhone所需面板螢幕。

國外科技網站AppleInsider引述韓國財經刊物TheBell報導預期，根據零組件供貨訂單來看，今年蘋果推出的新旗艦機種iPhone X Plus可能會大受市場歡迎。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）蘋果新iPhone動向備受矚目。外媒預期，今年新款旗艦機種大尺寸iPhone XPlus可能會受市場歡迎，3款新iPhone的面板螢幕出貨量預估也浮出檯面。

6.1吋LCD版新iPhone的推出時間可能比另外兩款OLED版iPhone要延遲一些，主要是在LCD螢幕上設計「瀏海」區域放置3D感測元件的技術問題。

外媒日前引述供應鏈消息人士報導，蘋果已經針對新款iPhone提出量產計畫，相較於高價的OLED版iPhone，蘋果有意銷售更多的LCD版iPhone新品。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。今年3款新iPhone都將具備TrueDepth相機功能，支援臉部辨識Face ID。

韓國財經網站Business Korea日前引述智慧型手機產業人士消息報導，蘋果今年新款6.1吋版iPhone，可能採用韓國LG Display研發的MLCD+顯示技術。（編輯：楊玫寧）1070621