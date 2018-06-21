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中央社

加拿大大麻合法化 10月17日正式上路

中央社2018/06/21 09:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者胡玉立多倫多20日專電）在參眾兩院相繼通過大麻合法化法案最終版本後，加拿大總理杜魯道今天宣布，加拿大大麻合法化正式上路時間，訂在10月17日。

加拿大自1923年起禁止持有大麻，2001年起允許藥用大麻。它是全球第二個全面實施大麻合法化的國家，第一個是南美的烏拉圭。

杜魯道（Justin Trudeau）在記者會中表示，為了讓各省有充裕時間做好萬全準備，包括成立網路銷售和實體店面、設立完善分銷及規範機制，把事情做對做好，大麻合法化實施時間，訂在2018年10月17日。

加拿大司法部長威爾森芮博（JodyWilson-Raybould）表示，這是一項歷史性法案，但她強調，在大麻全面合法化正式生效日之前，非藥用大麻仍不合法。

大麻合法化法案正式生效後，加拿大成年人將可自合格店家購買大麻或大麻油，在公共場合最多可持有30公克的乾燥大麻，也可在自家種植最多4盆大麻。購買大麻合法年齡，聯邦規定為18歲，但部分省規定為19歲。如果違規銷售大麻給青少年，最高可處14年有期徒刑。

此外，所有大麻外包裝都必須非常簡樸，也要加上嚴厲的健康警語。至少在一年內，可食用大麻產品仍不會放行。

各界預期，大麻合法化正式上路後，勢將面臨許多顛簸。因為，針對飲酒或用藥駕駛加強執法的附加法案，還在參院等待過關；過去因為非法持有大麻而被判刑的人，以後是否開赦也是問題；如何維護不吸食大麻者的權利、確保青少年遠離大麻誘惑，更備受關注。

除了加拿大和烏拉圭這兩國讓大麻全面合法化之外，全球絕大多數國家都禁止使用大麻，但近年來有部分地方將大麻除罪化。英國政府最近就表示，將檢討藥用大麻的使用情況。

藥用大麻目前在14個歐洲國家、以色列、阿根廷、波多黎各、巴拿馬、墨西哥、土耳其、尚比亞和辛巴威，是合法的。

美國華府及29個州允許藥用大麻，其中9個州允許藥用和個人使用大麻。

西班牙、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、牙買加、智利、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多和盧森堡等國，則已立法放寬個人使用。（編輯：陳俊碩）1070621

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