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遠百集團接力拓點 2020年全台店數躍12家

中央社2018/06/21 09:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北21日電）遠東百貨今天舉行股東常會，集團拓點腳步持續，信義遠百將於明年開幕，隔年竹北購物中心也將接力開張，2020年全台店數將增為12家，營業面積成長3成。

遠百指出，去年業績持續表現亮眼，除了百貨本業個體表現優異，遠百轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店、city’super超市等零售事業體成長動能佳，多角化的經營與投資策略，讓遠百穩坐兩岸大型零售集團，目前橫跨兩岸有50個營運據點。

遠百零售體系(包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、city’super等零售事業)2017年合併營業額為新台幣1173億元，合併稅後淨利為18.5億元，成長24%，每股盈餘1.09元，成長35%，每股發放現金股利1元，盈餘分配率達92%。

其中，母公司遠東百貨營業額437.9億元與營業利益18.8億元雙雙再創新高，旗下新世代店Mega City板橋大遠百、Top City台中大遠百營運成長強勁，已連續6年業績年年成長。

遠百轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店，以及city’super超市的營運表現佳，遠東SOGO及city’super業績持續成長，愛買量販店經重新盤點門市，調整營運體質後，獲利有效提升，今年並將開出新的營運據點，台中水湳店預計12月開幕。

展望後續，信義遠百即將於明年開幕，隔年竹北購物中心也將接力開幕，屆時全台店數將增為12家，營業面積大幅成長3成。

在兩岸布局策略上，遠百表示，將依據市場環境強化既有店規模並適時調整經營方向，同時也會慎重選擇適當的地點，持續展店，併購、購地自建或跨業合作等，都是可能的選項。

隨著大數據、物聯網、社群媒體等科技的發展，遠百也積極用數位科技打造全通路商場，去年10月遠百官網新上線，每日平均瀏覽人次超過16萬人。今年4月遠百Online購物網站正式開站，強化虛實通路整合，下半年並將於遠百APP新增線上兌換優惠券的新功能，升級消費者的購物體驗。

此外，遠百已執行3年的管理創新計畫效果亮眼，年度固定營運成本降幅達20%，帶動營業利益大幅成長，更已建置超過25套資訊數位化系統，為未來大數據分析做好基礎準備。（編輯：黃國倫）1070621

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