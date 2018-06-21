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中央社

晶電總座：VCSEL業務 今年應用於感測產品

中央社2018/06/21 09:30
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北21日電）LED磊晶廠晶電今天舉行股東常會，總經理周銘俊看好LED市場仍有潛在發展機會，有關VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）代工業務，晶電今年開始推展應用於感測的VCSEL產品。

周銘俊在股東會進行營業報告說，2016年下半年起，全球氮化物LED供需狀況雖略為好轉，但到了2017年第4季起，同業擴增的產能陸續開出，競爭遂轉趨激烈。

周銘俊說，經營環境雖然變差，晶電全體同仁仍不放棄轉虧為盈的目標，全力投入降低營運成本、優化產品組合，因此晶電2017年營收雖然較2016年衰退6.35%，但去年營業淨利達新台幣16.08億元，稅後淨利16.5億元，不但轉虧為盈，且獲利大幅提升。

展望2018年，周銘俊指出，LED市場仍有潛在發展機會，例如LED高效燈管及燈絲型LED燈泡的需求量逐年大幅成長，LED在照明及汽車等應用的滲透率仍持續提升，LED植物照明應用逐漸被重視及紅外線（IR）LED在安控、智慧型手機感測、Mini LED（次毫米發光二極體）應用於各種顯示器等，預計2018年晶電晶粒出貨量為5629.98億顆。

他表示，有關VCSEL代工業務的推廣，除了原有應用於資料傳輸的VCESL磊晶片銷售量會有顯著成長外，今年也開始推展應用於感測的VCSEL產品。（編輯：李信寬）1070621

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