女星遭網路酸言霸凌 星戰導演力挺罵酸民

陳凱莉在「星際大戰8：最後的絕地武士」（StarWars: The Last Jedi）片中飾演反抗軍成員「蘿絲提柯」（Rose Tico），是第一次在「星際大戰」系列電影中擔任這個角色的亞裔女演員，讓她因此登上流行時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）封面。

陳凱莉（Kelly Marie Tran，音譯）1989年出生於加州聖地牙哥，父親是越戰後逃離家鄉的難民，到美國後在速食店打工養家，陳凱莉的母親則在葬儀社工作。陳凱莉擁有加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳播學士，2013年開始演出網路影片。

（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）越裔女星陳凱莉參演「星際大戰8：最後的絕地武士」，電影賣座，她卻飽受網路酸民嘲諷，讓她不得不刪除社群網站所有發文。此片導演萊恩強森發言支持陳凱莉，並大罵酸民。

拍片成本逾2億美元的「星際大戰8：最後的絕地武士」2017年12月中旬在北美地區上映之後，票房表現亮麗，累計全球票房總收入約13億美元。不過，電影叫好叫座之際，29歲的陳凱莉在網路上卻承受「罵聲不斷」的攻擊，部分網友留言說不喜歡她所詮釋的「蘿絲提柯」，也有網友表示不認同電影公司的選角決定。

電影推出約半年以來，陳凱莉Instagram帳號一直出現騷擾留言，不管是她的越南裔出身背景，或者是外表樣貌，都有網路酸民拿來作文章，而且頻頻出現種族歧視用詞。

今年6月初，陳凱莉突然刪除所有Instagram所有發文，並未接受媒體訪問，也未透過發言人發表任何聲明。

對於陳凱莉不堪網路霸凌而刪除社群網站所有發文，「星際大戰8：最後的絕地武士」導演萊恩強森（Rian Johnson）今年6月5日在推特發文，以「嬰兒成年人」（manbabies）形容攻擊陳凱莉的網路小白。

強森寫道：「在社群網站裡，不健康的少數份子就能留下龐大陰影，但過去4年期間，我碰過許多真正的星戰影迷。我們有喜歡跟不喜歡的事物，但我們會以幽默、關愛與尊敬來表達。我們才是絕大多數的人，我們很開心，也過得很好。」

對於陳凱莉遭受網路酸民攻擊，他進一步寫道，他已經受夠了那些「虛偽垃圾」，「不喜歡某部電影是一回事，對某位女性展開仇恨騷擾，手段惡劣到害人必須退出社群媒體，又是另一回事。」

曾主演「星際大戰7：原力覺醒」（Star Wars:The Force Awakens）的黛西蕾德莉（Daisy Ridley）在社群網站也對陳凱莉表達支持。黛西蕾德莉先前曾對媒體透露，自從加入「星際大戰」演出陣容之後，她就遭到網路酸民強烈批評。

2016年，黛西蕾德莉曾與網友打筆仗，她寫道：「我只是一個平常的女孩，被推到一個不平凡的情況底下。我不會為我的樣貌、我的發言或我的生活方式道歉，因為內在才是比較重要的。如果你沒有什麼好話可以講，就閉嘴吧。」

50歲女星萊斯莉瓊斯（Leslie Jones）日前接受「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）專訪時，以過來人角色給陳凱莉提供建議。

萊斯莉瓊斯演出經典影片改編的2016年電影「魔鬼剋星」（Ghostbusters）時，便曾在網路上遭遇撻伐聲浪，她的個人網站還遭到駭客入侵，散布不雅照片。

萊斯莉瓊斯說，她想告訴陳凱莉「千萬不要把那些亂七八糟的言論放在心上。那些言論跟她一點關係也沒有，如果我是她的話，我絕不會關閉帳號。」

她進一步表示，包括推特（Twitter）、Instagram在內的社群媒體，對於使用平台發生的不當行為，應該負起責任才是。（編輯：紀錦玲）1070621