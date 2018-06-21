NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈正妹深夜搭車遇害　遭性侵藏屍冰箱中美貿易爭端　下周油價估跌2角凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

女星遭網路酸言霸凌 星戰導演力挺罵酸民

中央社2018/06/21 09:32
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）越裔女星陳凱莉參演「星際大戰8：最後的絕地武士」，電影賣座，她卻飽受網路酸民嘲諷，讓她不得不刪除社群網站所有發文。此片導演萊恩強森發言支持陳凱莉，並大罵酸民。

陳凱莉（Kelly Marie Tran，音譯）1989年出生於加州聖地牙哥，父親是越戰後逃離家鄉的難民，到美國後在速食店打工養家，陳凱莉的母親則在葬儀社工作。陳凱莉擁有加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳播學士，2013年開始演出網路影片。

陳凱莉在「星際大戰8：最後的絕地武士」（StarWars: The Last Jedi）片中飾演反抗軍成員「蘿絲提柯」（Rose Tico），是第一次在「星際大戰」系列電影中擔任這個角色的亞裔女演員，讓她因此登上流行時尚雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）封面。

拍片成本逾2億美元的「星際大戰8：最後的絕地武士」2017年12月中旬在北美地區上映之後，票房表現亮麗，累計全球票房總收入約13億美元。不過，電影叫好叫座之際，29歲的陳凱莉在網路上卻承受「罵聲不斷」的攻擊，部分網友留言說不喜歡她所詮釋的「蘿絲提柯」，也有網友表示不認同電影公司的選角決定。

電影推出約半年以來，陳凱莉Instagram帳號一直出現騷擾留言，不管是她的越南裔出身背景，或者是外表樣貌，都有網路酸民拿來作文章，而且頻頻出現種族歧視用詞。

今年6月初，陳凱莉突然刪除所有Instagram所有發文，並未接受媒體訪問，也未透過發言人發表任何聲明。

對於陳凱莉不堪網路霸凌而刪除社群網站所有發文，「星際大戰8：最後的絕地武士」導演萊恩強森（Rian Johnson）今年6月5日在推特發文，以「嬰兒成年人」（manbabies）形容攻擊陳凱莉的網路小白。

強森寫道：「在社群網站裡，不健康的少數份子就能留下龐大陰影，但過去4年期間，我碰過許多真正的星戰影迷。我們有喜歡跟不喜歡的事物，但我們會以幽默、關愛與尊敬來表達。我們才是絕大多數的人，我們很開心，也過得很好。」

對於陳凱莉遭受網路酸民攻擊，他進一步寫道，他已經受夠了那些「虛偽垃圾」，「不喜歡某部電影是一回事，對某位女性展開仇恨騷擾，手段惡劣到害人必須退出社群媒體，又是另一回事。」

曾主演「星際大戰7：原力覺醒」（Star Wars:The Force Awakens）的黛西蕾德莉（Daisy Ridley）在社群網站也對陳凱莉表達支持。黛西蕾德莉先前曾對媒體透露，自從加入「星際大戰」演出陣容之後，她就遭到網路酸民強烈批評。

2016年，黛西蕾德莉曾與網友打筆仗，她寫道：「我只是一個平常的女孩，被推到一個不平凡的情況底下。我不會為我的樣貌、我的發言或我的生活方式道歉，因為內在才是比較重要的。如果你沒有什麼好話可以講，就閉嘴吧。」

50歲女星萊斯莉瓊斯（Leslie Jones）日前接受「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）專訪時，以過來人角色給陳凱莉提供建議。

萊斯莉瓊斯演出經典影片改編的2016年電影「魔鬼剋星」（Ghostbusters）時，便曾在網路上遭遇撻伐聲浪，她的個人網站還遭到駭客入侵，散布不雅照片。

萊斯莉瓊斯說，她想告訴陳凱莉「千萬不要把那些亂七八糟的言論放在心上。那些言論跟她一點關係也沒有，如果我是她的話，我絕不會關閉帳號。」

她進一步表示，包括推特（Twitter）、Instagram在內的社群媒體，對於使用平台發生的不當行為，應該負起責任才是。（編輯：紀錦玲）1070621

晶電總座：VCSEL業務 ...小轎車凌晨撞廟宇牌樓4死 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan