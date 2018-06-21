NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈正妹深夜搭車遇害　遭性侵藏屍冰箱中美貿易爭端　下周油價估跌2角凱擘大寬頻500M只要$799
生活

白目奧客！冒雨外送遭莫名投訴　獎金泡湯氣哭外送員

生活中心／綜合報導2018/06/21 10:11
▲一名速食店外送員冒雨送餐，卻遇到女奧客亂投訴害獎金泡湯。（圖／示意圖／麥當勞提供）
▲一名速食店外送員冒雨送餐，卻遇到女奧客亂投訴害獎金泡湯。（圖／示意圖／麥當勞提供）

將心比心很難嗎？一名擔任速食店外送員的男網友在網路分享心酸經歷，表示日前在暴雨中外送已淋到全身濕透，好不容易將餐點送到一名女客人手中，事後卻莫名遭客訴，導致獎金全都泡湯，讓半工半讀生活困苦的他氣到流下男兒淚。

男網友在「爆怨公社」表示，當天因大雨的關係收到非常多外送單，當時送達指定地點時已全身濕透，還是淋著雨將餐點送到女客戶住的大樓門口，打電話通知對方下樓領取。與女客戶對完餐點後，男網友準備將飲料給對方，問道「有需要紙袋裝飲料嗎？」對方回應要直接用手拿，於是男網友就先給她飲料最後再給冰炫風，並應女客人要求將冰炫風放進她的餐點中。

沒想到，女客人見狀又跟男網友要了紙袋，還大罵「你們速食店真的很誇張，我要去反應一下！」果然害男網友一回到店內就被經理找去，告知他被客訴「把冰炫風放到餐點裡」。讓男網友又氣又傻眼「我就問號了，是她叫我放進去的，憑什麼客訴我？她知道外送錢多難賺嗎？客訴就拿不到激勵獎金了她知道嗎？」


▲一名男網友在速食店擔任外送員，卻因奧客胡亂客訴獎金全飛，被氣到流下眼淚。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

想到自己獨自在外地半工半讀，還要繳房租、電話等各種費用，都快沒什麼伙食費了還遭客訴「當時真的氣到我都留下了男兒淚。重點是，我都還沒吃飯就先被氣飽了...」

文章一出，許多網友也紛紛回應「覺得這些客人很白目，自己要求的還客訴」、「奧客真的是被寵出來的...」、「奧客就是無腦，平日不打偏要下雨天打，電話自己餐點叫錯，怪點餐的人把你的餐點弄錯，東西也幫你重做重送，不滿意，還硬是要客訴員工，真的是別人家的孩子死不完一樣」，痛批奧客不懂將心比心！

也有不少網友回應「下雨天颱風天真的不要叫外送」、「如果真的下大雨我不會（叫）外送，體諒大家在家吃泡麵，但平常有叫我都會給小費，大約多 200 到 300 元」、「外送真的很辛苦，同學你辛苦了」建議速食業應取消雨天外送服務。

關鍵字奧客外送獎金氣哭
英格蘭首戰告捷　男神玩水超養眼惠台政策一波波 寧波出檯80條

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan