白目奧客！冒雨外送遭莫名投訴　獎金泡湯氣哭外送員

男網友在「爆怨公社」表示，當天因大雨的關係收到非常多外送單，當時送達指定地點時已全身濕透，還是淋著雨將餐點送到女客戶住的大樓門口，打電話通知對方下樓領取。與女客戶對完餐點後，男網友準備將飲料給對方，問道「有需要紙袋裝飲料嗎？」對方回應要直接用手拿，於是男網友就先給她飲料最後再給冰炫風，並應女客人要求將冰炫風放進她的餐點中。

將心比心很難嗎？一名擔任速食店外送員的男網友在網路分享心酸經歷，表示日前在暴雨中外送已淋到全身濕透，好不容易將餐點送到一名女客人手中，事後卻莫名遭客訴，導致獎金全都泡湯，讓半工半讀生活困苦的他氣到流下男兒淚。

沒想到，女客人見狀又跟男網友要了紙袋，還大罵「你們速食店真的很誇張，我要去反應一下！」果然害男網友一回到店內就被經理找去，告知他被客訴「把冰炫風放到餐點裡」。讓男網友又氣又傻眼「我就問號了，是她叫我放進去的，憑什麼客訴我？她知道外送錢多難賺嗎？客訴就拿不到激勵獎金了她知道嗎？」



▲一名男網友在速食店擔任外送員，卻因奧客胡亂客訴獎金全飛，被氣到流下眼淚。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

想到自己獨自在外地半工半讀，還要繳房租、電話等各種費用，都快沒什麼伙食費了還遭客訴「當時真的氣到我都留下了男兒淚。重點是，我都還沒吃飯就先被氣飽了...」

文章一出，許多網友也紛紛回應「覺得這些客人很白目，自己要求的還客訴」、「奧客真的是被寵出來的...」、「奧客就是無腦，平日不打偏要下雨天打，電話自己餐點叫錯，怪點餐的人把你的餐點弄錯，東西也幫你重做重送，不滿意，還硬是要客訴員工，真的是別人家的孩子死不完一樣」，痛批奧客不懂將心比心！

也有不少網友回應「下雨天颱風天真的不要叫外送」、「如果真的下大雨我不會（叫）外送，體諒大家在家吃泡麵，但平常有叫我都會給小費，大約多 200 到 300 元」、「外送真的很辛苦，同學你辛苦了」建議速食業應取消雨天外送服務。