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政治

勇哥：落實轉型正義　改國歌此其時矣

記者戴祺修／台北報導2018/06/21 09:52
▲前總統陳水扁。（圖／NOWnews資料照）
▲前總統陳水扁。（圖／NOWnews資料照）

改「國歌」此其時矣，前總統陳水扁的新勇哥物語今（21）日再發文，質疑總統蔡英文當選前曾說「改國歌，非最緊迫的事」，但現在推動轉型正義震天價響的蔡政府，已經追討到「不當黨產」，將以黨領政的黨歌、國歌做出修改，是否是當務之急？是不是落實轉型正義的具體表徵？

以下為新勇哥物語 143 全文：

勇弟：記得蔡英文總統在當選前的 2015 年 10 月 11 日，曾經回應外界籲請政府修改「國歌」議題時表示，「改國歌，非最緊迫的事」。不知道蔡總統就任也超過 2 年了，所謂推動轉型正義喊得嘎嘎響的蔡政府是否想過，目前「國歌」原是中國國民黨的「黨歌」，在以黨領政的訓政時期，硬將「黨歌」定為「國歌」，如今是否應在追討不當取得「黨產」後，再將修改「國歌」的推動列為當務之急，才是進一步落實轉型正義的具體表徵？

勇哥：不要說「國歌」可以改，也應該改，「國旗」當然也可以改。過去「國歌」改過好幾次，「國旗」也一樣都改過。不能只許國民黨政府改，民進黨政府不能改。

下面的二面旗幟，第一面是「五色旗」，1912 年中華民國臨時政府參議院通過決議將「五色旗」定為「國旗」。第二面是「青天白日滿地紅旗」，最早也不是「國旗」，1912 年還是中華民國「海軍旗」，1924 年中國國民黨中央執行委員會才通過將「海軍旗」改為「國旗」，1928 年國民黨政府正式定為「國旗」。直到 1946 年再將「國旗入憲」。

勇弟：經查從 1912 年到 1937 年，中華民國「國歌」就先後採用過 4 個版本。
（1）1912～1913 「五族共和歌」是最早的「國歌」；
（2）1913～1915 &1921～1928「卿雲歌」兩度成為「國歌」；
（3）1915～1921 國歌叫「中華雄立宇宙間」；
（4）1928年以後至今。

1924 年的中國國民黨總理孫文「黃埔軍校訓詞」，1928 年中國國民黨定為「黨歌」，1930 年再以「黨歌」代用為「國歌」，1937 年再以徵選國歌，1700 多人投稿，3000 多首歌詞無人入選為由，正式將「黨歌」定為「國歌」。

勇哥：有一部法律《中華民國國徽國旗法》，可能很多人都不清楚。改「國旗」涉及憲法修改，也關係到公投法的補正與國旗法的修廢，茲事體大。改「國歌」最單純，也最快速，不用修憲，更沒有法律障礙。只要全民有共識，經由「國歌甄選委員會」，徵求全民投稿，並經全民公投同意，一首全民願意大聲唱，與台灣土地同呼吸，可以團結 2357 萬台灣住民的「台灣國歌」於焉誕生，將是蔡總統對台灣最偉大的貢獻之一。
 

關鍵字陳水扁新勇哥國歌
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