揪團偷剪電線　男子失風被丟包落網

人在江湖走，義氣必須有。桃園昨(20)日發生一起偷剪電線的案件，25歲失風被捕的彭姓男子居然就是被同夥的兩名損友丟包，被警方逮個正著後，大嘆交錯朋友走錯路。
大園分局潮音派出所所長邱文中說，昨天下午這名彭姓男子夥同2名友人，到大園區南港里產業道路上一處廢棄民宅偷剪電纜線要拿去變賣，不料在行竊的過程中卻被前來巡視的楊姓屋主發現，2名友人立即開車逃逸將彭男獨自留在現場，大園警方又剛好巡邏經過，隨即將彭男帶返所偵辦。
▲已經被剪斷的電纜線還來不及帶走，彭男就失風被捕。（圖／大園分局潮音派出所提供 , 2018.06.21）
邱文中表示，彭男有多項毒品及竊盜前科，平時無業四處行竊，是大園、觀音地區的竊盜慣犯。20日下午，彭男與綽號「阿B」及「阿文」的2名男子開車到大園區南港里產業道路尋找下手的目標，途中經過一處廢棄民宅時，彭男發現牆外的電纜線外露，便持破壞剪上前將電纜線剪斷。
楊姓屋主前來巡視附近農田時，看見有人形跡鬼祟，立即上前喝止，車上的2名男子見狀開車逃逸，獨自留在現場的彭男本來想翻越圍牆從草堆中逃跑，但因房屋年久失修，彭男一攀上圍牆，磚頭隨即散落瓦解，人也當場跌落在地被屋主攔下。
▲彭男見到屋主本想翻牆逃走，沒想到矮牆也坍塌瓦解，彭男跌坐在地被警方逮捕。（圖／大園分局潮音派出所提供 , 2018.06.21）
潮音派出所員警剛好巡邏經過上前詢問，彭男坦承是要剪電纜線拿去變賣，但還沒得手就被發現。警方於詢後依竊盜罪將彭男移送桃園地檢署偵辦，並將根據車牌號碼循線通知另外2名男子到案說明。