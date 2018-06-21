揪團偷剪電線　男子失風被丟包落網

人在江湖走，義氣必須有。桃園昨(20)日發生一起偷剪電線的案件，25歲失風被捕的彭姓男子居然就是被同夥的兩名損友丟包，被警方逮個正著後，大嘆交錯朋友走錯路。

大園分局潮音派出所所長邱文中說，昨天下午這名彭姓男子夥同2名友人，到大園區南港里產業道路上一處廢棄民宅偷剪電纜線要拿去變賣，不料在行竊的過程中卻被前來巡視的楊姓屋主發現，2名友人立即開車逃逸將彭男獨自留在現場，大園警方又剛好巡邏經過，隨即將彭男帶返所偵辦。