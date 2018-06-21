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中央社

宛如軍火庫 加州男子住家藏槍逾5百把

中央社2018/06/21 09:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯20日專電）洛杉磯郡警局接獲線報，指稱60歲男子費南德茲在住家藏槍，經警方查緝合計起出各類型長短槍械500多把，費南德茲被控重刑犯持有槍械與彈藥被捕。

「今日美國報」（USA Today）報導，得知費南德茲（Manuel Fernandez）擁槍自重的線報，州警與地方警察隨即前往嫌犯位於洛杉磯以北45英里的阿瓜杜爾塞（Agua Dulce）住處搜查，當場起獲432把各類型槍械。

費南德茲當場被控重刑犯持有槍械與彈藥被捕，之後警方轉往他的女性同夥住處搜查，又找到30多把槍械，隔天警方再度在費南德茲的住處，起出各型槍械91把。

兩天的搜索總計查獲500多把長槍與短槍，警方不敢大意，扣押費南德茲的電腦、硬碟與手機，以釐清並掌握他非法購買大批槍械的證據。

由於費南德茲私藏大批槍械的情節重大，「洛杉磯時報」（LA Times）報導，嫌犯以3萬5000美元（約合新台幣105萬元）獲得交保。

至於費南德茲為何擁槍自重，洛時報導說，警方初步研判，他是個喜歡收藏槍械的軍火迷，並非打算策劃重大刑案，儘管如此，仍請美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco,Firearms andExplosives）協助調查。（編輯：陳俊碩）1070621

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