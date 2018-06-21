宛如軍火庫 加州男子住家藏槍逾5百把

（中央社記者曹宇帆洛杉磯20日專電）洛杉磯郡警局接獲線報，指稱60歲男子費南德茲在住家藏槍，經警方查緝合計起出各類型長短槍械500多把，費南德茲被控重刑犯持有槍械與彈藥被捕。

「今日美國報」（USA Today）報導，得知費南德茲（Manuel Fernandez）擁槍自重的線報，州警與地方警察隨即前往嫌犯位於洛杉磯以北45英里的阿瓜杜爾塞（Agua Dulce）住處搜查，當場起獲432把各類型槍械。

費南德茲當場被控重刑犯持有槍械與彈藥被捕，之後警方轉往他的女性同夥住處搜查，又找到30多把槍械，隔天警方再度在費南德茲的住處，起出各型槍械91把。