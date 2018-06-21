為中興解套 川普與同黨國會議員協商未果

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮與多位參眾兩院的共和黨議員會面，討論雙邊在制裁中國電信大廠中興通訊上產生的分歧，但彼此仍未達共識。

路透社報導，川普政府擬解除中興通訊與美國供應商業務往來的禁令，但共和黨把持的參議院18日通過一項國防法案，其中挾帶恢復上述禁令的修正案。

白宮發言人華特斯（Lindsay Walters）曾表示，這次會議將聚焦國防法案內「有問題」的修正案，但會議最後多在處理川普政府在美墨邊境拆散移民家庭的政策。這項作法持續引發眾怒。