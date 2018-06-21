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為中興解套 川普與同黨國會議員協商未果

中央社2018/06/21 09:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮與多位參眾兩院的共和黨議員會面，討論雙邊在制裁中國電信大廠中興通訊上產生的分歧，但彼此仍未達共識。

路透社報導，川普政府擬解除中興通訊與美國供應商業務往來的禁令，但共和黨把持的參議院18日通過一項國防法案，其中挾帶恢復上述禁令的修正案。

白宮發言人華特斯（Lindsay Walters）曾表示，這次會議將聚焦國防法案內「有問題」的修正案，但會議最後多在處理川普政府在美墨邊境拆散移民家庭的政策。這項作法持續引發眾怒。

中興修正案主要起草人、共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）也是與會者之一。他的發言人塔柏勒（Caroline Tabler）會後表示，會中曾討論中興通訊，但她未進一步提供其他細節。

塔柏勒通過電子郵件表示，柯頓將持續與同僚一同尋求解決方案，讓美國國家安全及民眾隱私不受中國電信公司侵犯。

民主、共和兩黨人士都曾表達，中興通訊及另一間總部位於中國的電信大廠華為技術有限公司（HuaweiTechnologies Co. Ltd.）對國安構成威脅的疑慮。

參議院通過上述國防法案後，中興通訊和美國的企業夥伴股價聞訊重挫。這項措施在參眾兩院於未來幾週協調折衷版的國防授權法案（NDAA）時，仍可能胎死腹中。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070621

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