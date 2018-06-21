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廣編／療癒音樂會　輪椅阿嬤起身唱跳

本報訊2018/06/21 10:42
▲歌手、中西樂手加上新式電子提琴融合的音樂火花，帶來一場視覺聽覺享受的精彩演出。（圖／公關照片）
▲歌手、中西樂手加上新式電子提琴融合的音樂火花，帶來一場視覺聽覺享受的精彩演出。（圖／公關照片）

邱婷蔚：『社區音樂會，從小BABY到百歲人瑞，都很適合參加。』而且每次辦完不同社區的藝文活動，都有不同的感動，還有好多人會急切的問，婷蔚議員，那下次什麼時候辦？

為什麼會這麼堅持，再累也要把美好，深入三重蘆洲的角落？其實這兩天才撞傷脊椎，有點骨裂的邱婷蔚說，身體有病痛才能更體會長輩的不便；但也更確認，透過自己努力堅持傳遞的音樂饗宴，可以更療癒現代人的身心靈。因為她曾經看過，有位被外籍看護，推著輪椅來看表演的阿嬤，本來開場時面無表情，但從小提琴手走下臺和大家互動後，臉上的線條就柔和起來，直到最後歌手帶動唱，這位阿嬤竟然從輪椅上站起來，擺動身體，開心的笑著，讓旁邊的看護好訝異。這三年來點滴的活動記憶，就是支撐想走不一樣政治路的婷蔚，堅持下去的原動力。

更希望最近發生好多令人難過的社會新聞，可能就是現代人，情緒控管出了問題，但或許能靠著深入每個社區，點滴的美好與關心，讓音樂、藝術、舞蹈，溫暖更多年齡層的心，帶來正向的力量。

坦率的婷蔚也說，雖然現在有好多選民有點不平的說『婷蔚議員，人家都學你辦音樂活動，連企劃都好像呦。』但聽在她耳中，這其實是一種肯定，因為這代表自己比人家早開始做對的事，而且有更多人，加入灌溉藝文的行列，這個社會才能共好，不是嗎？！

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