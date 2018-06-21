廣編／療癒音樂會　輪椅阿嬤起身唱跳

邱婷蔚：『社區音樂會，從小BABY到百歲人瑞，都很適合參加。』而且每次辦完不同社區的藝文活動，都有不同的感動，還有好多人會急切的問，婷蔚議員，那下次什麼時候辦？

為什麼會這麼堅持，再累也要把美好，深入三重蘆洲的角落？其實這兩天才撞傷脊椎，有點骨裂的邱婷蔚說，身體有病痛才能更體會長輩的不便；但也更確認，透過自己努力堅持傳遞的音樂饗宴，可以更療癒現代人的身心靈。因為她曾經看過，有位被外籍看護，推著輪椅來看表演的阿嬤，本來開場時面無表情，但從小提琴手走下臺和大家互動後，臉上的線條就柔和起來，直到最後歌手帶動唱，這位阿嬤竟然從輪椅上站起來，擺動身體，開心的笑著，讓旁邊的看護好訝異。這三年來點滴的活動記憶，就是支撐想走不一樣政治路的婷蔚，堅持下去的原動力。