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中國國務院釋定向降準信號支持小微企業 A股也吃定

鉅亨網2018/06/21 09:56
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為解決小型企業融資困難的問題，中國國務院常務會議釋出降準信號，指出將運用定向降準等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力。

儘管國務院強調，定向降准是為了緩解小微融資難、融資貴的問題，但在當前 A 股如驚弓之鳥的時間點宣佈釋放流動性的消息，無疑對股市來說仍是一大利多。

在人行行長易綱喊話安撫股市後，昨日 A 股收紅，今日早盤開出小跌，至截稿為止上証綜指報 2912 點，小跌 3.73 點或 0.13%。但不少受訪人士也認為，今年 A 股市場不確定性較大，短期內很難有較好的明確性機會，仍宜謹慎對待。

中國國務院總理李克強拍板，為緩解小微企業融資難、融資貴的問題，將增加增加再貸款、再貼現額度、調降利率；貸款利息免徵增值稅上限提高；減少融資附加費用；運用定向降準等貨幣政策工具；將小微貸款納入 MLF 抵押品範圍等 5 項措施。

其中最受矚目的非運用定向降准等貨幣政策工具莫屬，強調要增強小微信貸供給能力，加快已簽約債轉股項目落地。並強調會堅持穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理充裕和金融穩定運行。

在中國，除了大型與官方企業之外，中小型企業要借貸並不容易，對於剛竄出的小型、微型企業更是困難。中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼分析：「緩解小微企業融資難融資貴的措施，需要貨幣政策支援，也需要財政政策配合。」也是這次國務院推出相關措施的用意。

聯訊證券董事總經理首席宏觀研究員李奇霖指出，國務院常務會議強調仍要堅持穩健中性的貨幣政策，也就說全面寬鬆可能在短期還看不到。在防風險、去槓桿的平衡之下，啟動的只是新一輪定向寬鬆週期，以防範信用風險。至於之所以要「定向」寬鬆，是為了增強金融機構對小微信貸的供給能力，考慮到了實體去槓桿週期裡，緊縮壓力是不對稱的，相對弱勢的民營企業和小微企業更容易受到貨幣緊縮的衝擊。

目前中國的流動性走勢及貨幣政策工具操作組合備受關注，《中國證券報》報導，工銀國際首席經濟學家程實強調，目前市場流動性處於緊平衡狀態。雖然局部流動性壓力較大、信用違約頻現，但不至於引發流動性風險，預估下半年，人行有望上調一次公開市場操作利率；進行一至兩次定向降準。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，流動性穩定是可預期的，預期下半年仍有定向降準的可能和空間，以確保市場利率穩定。

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