〈永豐餘股東會〉現金股利創6年高 何奕達：將致力培

永豐餘 (1907-TW) 今(21)日舉行股東會，董事長何奕達表示，去 (2017) 年對永豐餘來說是充滿挑戰的一年，但也是開始收成的一年，永豐餘從 2016 年的谷底翻升，去年稅後純益與每股純益創 5 年新高，因此股東會通過每股配發現金股利 0.6 元，創近 6 年新高。展望後市，永續經營的根本是人材與團隊，為確保「代代強棒」，將持續投入人材培育的工作。

何奕達表示，永豐餘在 2012 年 10 月轉型成為投資控股公司以來，始終傾力支持子公司在各自的領域持續深耕。近三年間針對各子公司的經營策略，調整團隊，投入資本支出以優化製程，進而精進成本。其中，在 2017 年初，永豐餘計劃性地整編了兩大主要投資──即工紙紙器事業與漿紙事業的戰鬥隊形，在 2017 年開始看到成績。