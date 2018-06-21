敦睦支隊訪宏都拉斯　友邦民眾熱情迎接

邢大使首先致詞熱誠歡迎敦睦支隊到訪，除感謝宏國國防部及參謀本部數月來提供的各項便利與協助外，並祝福本次敦訪任務順利成功，完成遠航宣揚國威、提升戰訓、敦睦邦誼及宣慰僑胞等任務，希望近800位艦隊官士兵生藉機體會宏國人民與政府的熱情，以及親自感受兩國間友好合作與密切交流的邦誼。

迪亞茲部長則表示，他感到萬分榮幸能代表葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統歡迎艦隊到訪，這次是中華民國敦睦支隊第4次到訪，象徵兩國兄弟邦誼堅實穩固，雙方並透過各項雙邊與技合計畫、軍事交流合作等持續深化邦誼與軍誼，尤其，兩國多年來透過軍事教育交流與交換方式，培育優秀軍官幹部與軍校生，深信兩國兄弟邦誼將賡續強化，同時感謝中華民國政府及人民對宏國各項發展的堅定支持。

兩國軍方於典禮期間並代表政府互贈勳章；海軍樂儀隊、海軍官校鼓號樂隊及陸戰莒拳隊進行精湛的戰技操演，獲得在場貴賓、當地媒體及民眾讚揚與熱烈掌聲。

隨後，邢大使及宏國政、軍界貴賓、僑領及媒體登艦參觀文宣館，瞭解臺灣特色與文化，並品嚐艦上伙房人員製作的「綠豆椪」、「鳳梨酥」及「山粉圓」等精美小點心。

敦訪期間， 支隊官兵與宏國海軍進行沙灘排球友誼賽，並舉辦支隊酒會，邀請邢大使及宏國政、軍界貴賓、僑胞等登艦，共同品嚐臺灣道地美食佳餚。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社