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敦睦支隊訪宏都拉斯　友邦民眾熱情迎接

軍聞社2018/06/21 08:57
▲ 宏都拉斯當地民眾熱情揮舞兩國國旗，歡迎敦睦支隊到訪。（軍聞社記者周昇煒攝）
▲ 宏都拉斯當地民眾熱情揮舞兩國國旗，歡迎敦睦支隊到訪。（軍聞社記者周昇煒攝）
中華民國駐宏國大使邢瀛輝（右二）及宏國國防部長迪亞茲（右一）迎接支隊官兵抵達該國。（軍聞社記者周昇煒攝）陸戰莒拳隊官兵在當地媒體、民眾及政、軍界貴賓圍觀下，展現俐落的功力擊破。（軍聞社記者周昇煒攝）中華民國駐宏國大使邢瀛輝（右）及宏國國防部長迪亞茲伉儷共同品嚐臺灣小點心。（軍聞社記者周昇煒攝）

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）中華民國「海軍107敦睦遠航訓練支隊」第5站抵達宏都拉斯哥爾德斯港（Puerto Cortés），駐宏都拉斯大使邢瀛輝與宏國國防部長迪亞茲（Fredy Díaz）、參謀總長彭西（René Ponce）中將率官兵代表共同於碼頭邊舉行盛大接艦歡迎儀式，當地學童更不斷揮舞兩國國旗迎接支隊官兵，場面隆重盛大。

　邢大使首先致詞熱誠歡迎敦睦支隊到訪，除感謝宏國國防部及參謀本部數月來提供的各項便利與協助外，並祝福本次敦訪任務順利成功，完成遠航宣揚國威、提升戰訓、敦睦邦誼及宣慰僑胞等任務，希望近800位艦隊官士兵生藉機體會宏國人民與政府的熱情，以及親自感受兩國間友好合作與密切交流的邦誼。

　迪亞茲部長則表示，他感到萬分榮幸能代表葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統歡迎艦隊到訪，這次是中華民國敦睦支隊第4次到訪，象徵兩國兄弟邦誼堅實穩固，雙方並透過各項雙邊與技合計畫、軍事交流合作等持續深化邦誼與軍誼，尤其，兩國多年來透過軍事教育交流與交換方式，培育優秀軍官幹部與軍校生，深信兩國兄弟邦誼將賡續強化，同時感謝中華民國政府及人民對宏國各項發展的堅定支持。

　兩國軍方於典禮期間並代表政府互贈勳章；海軍樂儀隊、海軍官校鼓號樂隊及陸戰莒拳隊進行精湛的戰技操演，獲得在場貴賓、當地媒體及民眾讚揚與熱烈掌聲。

　隨後，邢大使及宏國政、軍界貴賓、僑領及媒體登艦參觀文宣館，瞭解臺灣特色與文化，並品嚐艦上伙房人員製作的「綠豆椪」、「鳳梨酥」及「山粉圓」等精美小點心。

　敦訪期間， 支隊官兵與宏國海軍進行沙灘排球友誼賽，並舉辦支隊酒會，邀請邢大使及宏國政、軍界貴賓、僑胞等登艦，共同品嚐臺灣道地美食佳餚。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
敦訪宏都拉斯/系列四

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