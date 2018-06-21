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惠台政策一波波 寧波出檯「80條」

生活中心／綜合報導2018/06/21 10:14
▲寧波日前公佈惠台80條新政，含括了學習、就業、創業、生活等多方面，提供與寧波居民同等的待遇。
▲寧波日前公佈惠台80條新政，含括了學習、就業、創業、生活等多方面，提供與寧波居民同等的待遇。

大陸自從「惠台31條」出檯以來，已經有不少各省市相關部門陸續推動和落實，像是福建、廈門、上海、昆山等地已發佈具體落地措施，湖北、河北、廣西等地也接續跟進，得到不少台商好評。而在619日，寧波市政府也舉行了《關於進一步深化甬台經濟社會文化交流合作的若干措施》新聞發佈會，將為台胞在學習、就業、創業、生活等多方面提供與寧波居民同等的待遇，促進台資企業在寧波更好的發展。


▲寧波日前公佈惠台80條新政，含括了學習、就業、創業、生活等多方面，提供與寧波居民同等的待遇。

寧波是台商在大陸投資的重要集聚地和兩岸交流的熱區之一，也是台灣同胞生活的重要集聚區。因此，剛出檯的《關於進一步深化甬台經濟社會文化交流合作的若干措施》將分為來甬投資、甬台貿易、社會文化交流合作、在甬學習實習就業創業、在甬居住生活等五個方面，共80條措施，其中有62條有新突破，將為台胞在學習、實習、就業、創業、生活等多方面提供與寧波居民同等待遇。


▲「惠台80條措施」中，其中有62條有新突破，關於經濟層面的就有36條。

甬台交流，經濟是重點，在新出爐的80條措施中，關於經濟層面的就有36條。像是台商投資企業可全面享受寧波市的各類產業扶持政策；鼓勵台資企業在大陸主機板、中小企業板、以及創業板上市，在新三板和寧波股權交易中心掛牌；對符合有關政策規定條件的特別重大台資項目，給予「一事一議」綜合扶持政策；鼓勵台資企業和台灣同胞參與寧波「中國製造2025」的試點示範城市、「一帶一路」建設綜合試驗區等平臺建設，與大陸企業享受同等待遇；鼓勵台資企業在寧波建設或運營科技企業孵化器；支援台灣團隊在寧波共建研究院所；鼓勵台灣知名會展機構註冊落戶寧波或設立分支機搆等等。

此外，寧波口岸也將採取一站式檢驗檢疫綠色通道等便利化措施，支援台資企業生產的先進技術設備與關鍵零件進口；台資企業在寧波保稅區等海關特殊監管區，可開展與貨物貿易相關的研發、檢測、維修、融資租賃、跨境電商等工作；來自台灣地區的入境特殊物品實施境外風險評估，符合衛生安全要求的，實現即報即批；對開展對台貿易的寧波市外貿企業和重點企業，在信用評等的基礎上，可按相關規定自助簽發《海峽兩岸經濟合作協定原產地證書》等。

而在甬台社會文化交流方面，寧波已有不少平臺和活動。今後，寧波將繼續為台胞開展兩岸社會文化交流提供更大的空間。如對於符合相關條件的兩岸青年來甬交流專案予以資助；鼓勵台灣教師來寧波高校任教、台灣文藝工作者進入寧波的文藝院團、研究機構任職或研學；鼓勵台灣文化藝術團體和人士參與寧波國際文化貿易產業園建設，開展文化產品進出口業務；台灣同胞在寧波創辦各類文化企業，享受和寧波文化企業同等文化產業政策；符合條件的台灣律師事務所可在寧波設立代表機構，為寧波台企、台商和台胞提供各類法律服務；鼓勵甬台民間調解組織合作，為在寧波的企業和個人提供調解服務等。

在居住生活方面，寧波還將為台灣同胞在甬居住提供更多便利。如在寧波的台胞及其家屬享有與寧波居民同等就醫待遇；在寧波就業的台胞可繳存和使用住房公積金，繳存基數、繳存比例、辦理流程等與寧波的職工保持一致；各級公共文化場館免費向台灣同胞開放、同等公共文化服務待遇；台灣人可在寧波申請一次性台胞證並當場取證；台灣同胞可以在寧波辦理機車註冊登記及其他機車業務，年滿70歲的台灣同胞，可享受乘坐寧波市內公共交通設施相關優惠；台灣同胞享受與寧波居民同等景點的遊覽優惠政策等等。

而台灣各類人才來甬就業創業，也同等享受寧波人才引進、培養和服務保障政策待遇等措施；台籍適齡兒童少年在寧波接受義務教育享有市民待遇，由各區縣（市）教育行政部門安排在公辦學校就讀；優秀台籍大學生也可領取獎學金；在甬台胞在公共文化服務、職業資格考評、各類榮譽評選等方面可享受和寧波居民同等待遇；每年為台灣同胞提供不少於1000個就業崗位；並接收100名台籍大學生展開實習活動。

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