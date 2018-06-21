軍人年改三讀　反年改團體痛批出賣退伍軍人

修正案並明定，軍人退休俸的起支俸率，以服役滿 20 年為 55 %，每增加一年增加 2 %，所得替代率軍官以 90 %上限，士官則因其薪俸較低，以 95 %為上限。

軍人年改修正案確定軍人年金最低保障金額（樓地板）是 3 萬 8990 元，但月退休總所得低於最低保障金額，將不受年改影響；此外，因公、因作戰導致受傷、身心障礙者以及年滿 85 歲的校級以下軍、士官，都不刪減其優惠存款利息。

在修正案通過後，總統蔡英文隨即在臉書貼文表示，「感謝國會的理解和支持，也感謝行政團隊的全力以赴，我們共同完成了一個既能維持基金永續，確保退休安全，同時強化國軍戰力的軍人年改方案。這是一個艱鉅的任務，但我們一起做到了。」

臺灣退伍軍人權益保障協會則是痛批民進黨「出賣退伍軍人」，協會指出，在整個條文的修定過程中，雖然有公聽會，不過卻是個關起門來的公聽會，民眾及反對黨表達的任何意見，卻是不做任何的回應，而主管機關退輔會與國防部幾乎統一的回答，「我不知道，回去再請相關部門研究」，然後就沒有然後了。

退伍軍人權益保障協會呼籲，希望執政當局，能回頭再看看，過去的這些退伍軍人，是如何犧牲奉獻，捍衛著我們的中華民國，希望民進黨三思。