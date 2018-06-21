廣編／澳洲放牧鮮乳　限量登台！

超難買鮮乳竟在小七？平均一間店五罐不到，到底是何方神聖？原來是來自澳洲優質乳區的酪農限定鮮乳！主打放牧飼養的特點，自然香濃口感，掀起一股嘗鮮熱潮！

想到世界知名的乳業大國，澳洲一定榜上有名！業者看準消費者生活品質的提升，對於各式飲食口感及品質都更加要求的這股趨勢，從每日飲用度高的鮮乳著手，引進100%澳洲原裝進口的Gippsland乳區放牧鮮乳，來自大自然優質乳區的酪農限定進口鮮乳，大自然草原放牧的香濃口感，吸引不少捨得多花一點錢，享受頂級口感鮮乳的消費者。

為何澳洲鮮奶為什麼揚名國際？澳洲辦事處駐台代表Mr. Gary Cowan表示，澳洲具有地理位置和氣候上的優勢，讓澳洲有許多優質乳區，其中Gippsland產出的鮮乳更是澳洲鮮乳的標竿，澳洲20%的乳製品就是出產自此！Gippsland乳區屬溫帶氣候，充足雨量更孕育了廣大營養的牧草，廣大腹地讓酪農們能採取草原放牧飼養，乳牛不僅隨時可以吃到新鮮牧草，獲得均衡且充足的營養，因為生活空間大，運動和日照也非常充足。