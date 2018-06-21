NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈正妹深夜搭車遇害　遭性侵藏屍冰箱中美貿易爭端　下周油價估跌2角凱擘大寬頻500M只要$799
工商快訊

廣編／澳洲放牧鮮乳　限量登台！

本報訊2018/06/21 10:42
▲超難買鮮乳竟在小七？到底是何方神聖？原來是來自澳洲的酪農限定放牧鮮乳！（圖／資料照片）
▲超難買鮮乳竟在小七？到底是何方神聖？原來是來自澳洲的酪農限定放牧鮮乳！（圖／資料照片）

超難買鮮乳竟在小七？平均一間店五罐不到，到底是何方神聖？原來是來自澳洲優質乳區的酪農限定鮮乳！主打放牧飼養的特點，自然香濃口感，掀起一股嘗鮮熱潮！

想到世界知名的乳業大國，澳洲一定榜上有名！業者看準消費者生活品質的提升，對於各式飲食口感及品質都更加要求的這股趨勢，從每日飲用度高的鮮乳著手，引進100%澳洲原裝進口的Gippsland乳區放牧鮮乳，來自大自然優質乳區的酪農限定進口鮮乳，大自然草原放牧的香濃口感，吸引不少捨得多花一點錢，享受頂級口感鮮乳的消費者。

為何澳洲鮮奶為什麼揚名國際？澳洲辦事處駐台代表Mr. Gary Cowan表示，澳洲具有地理位置和氣候上的優勢，讓澳洲有許多優質乳區，其中Gippsland產出的鮮乳更是澳洲鮮乳的標竿，澳洲20%的乳製品就是出產自此！Gippsland乳區屬溫帶氣候，充足雨量更孕育了廣大營養的牧草，廣大腹地讓酪農們能採取草原放牧飼養，乳牛不僅隨時可以吃到新鮮牧草，獲得均衡且充足的營養，因為生活空間大，運動和日照也非常充足。

在澳洲如此自然的環境下成長，含有優質蛋白質及乳脂肪的鮮乳，口感當然更香濃! 這次業者為了讓消費者喝到澳洲大自然放牧鮮乳的新鮮原味，有別於一般台灣的全脂、低脂鮮乳會進行脂肪標準化，特別引進了脂肪無調整鮮乳! 更使用新型態的Tetra Edge包裝，為的就是讓消費者在台灣也能喝到澳洲大自然放牧鮮乳的香濃口感!

廣編／必勝客引領芝味再創新廣編／療癒音樂會輪椅阿嬤起身唱跳

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan