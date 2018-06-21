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財經

鴻海集團砸21億入股VIZIO　積極布局北美市場

記者許家禎／台北報導2018/06/21 10:13
▲鴻海集團共斥資新台幣21.15億元，取得北美知名電視品牌VIZIO約7.24%股權。圖為鴻海集團董事長郭台銘。（圖／NOWnews 資料照片）
▲鴻海集團共斥資新台幣21.15億元，取得北美知名電視品牌VIZIO約7.24%股權。圖為鴻海集團董事長郭台銘。（圖／NOWnews 資料照片）

鴻海昨（20）日公告，基於策略投資考量，子公司AFE以每股48.52美元取得北美知名電視品牌VIZIO約51萬5251股，總交易金額2500萬美元，約合新台幣7.54億元，持股約3.1%。此外，泛鴻海集團一員群創也斥資4499.99萬美元，約新台幣13.58億元，取得4.14%的VIZIO股權。總計鴻海集團共斥資新台幣21.15億元，取得VIZIO約7.24%股權。

群創昨日舉行股東會與董事會，原董事長王志超因職涯規畫請辭、轉任顧問，新任董座由擁有20多年外資法人財務操作與傳產營運管理經驗的洪進揚上任。他在記者會上就透露，董事會討論投資VIZIO一案，希望透過策略合作，讓公司整機事業將有穩定且成長的出海口，更可平緩面板景氣波動帶來的負面影響。

群創總經理蕭志弘也說，群創去年中啟動電視整機事業，今年已獲多家客戶認證，出貨可達百萬台以上，未來在品牌客戶拉貨動能下，2019年可望倍數成長。不過，今（21）日群創股價弱勢跌2.5%以上，來到11.5元，鴻海則是在平盤82.9元位置附近。

其實2016年中，市場傳出中國大陸電視品牌樂視要收購VIZIO，但最後因樂視爆發重大財務危機，讓這筆交易告吹。如今鴻海集團入股VIZIO，被外界認為是為配合威州設立的面板廠，積極切入北美電視市場的一步棋，同時也可能與轉投資的夏普進一步合作發揮效益。

關鍵字鴻海群創郭台銘vizio北美面板
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