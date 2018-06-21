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王道銀行發行REITs圓滿1號掛牌 首度攜手商仲管

鉅亨網2018/06/21 10:11
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王道銀行 (2897-TW)REITs 圓滿 1 號在今 (21) 日正式掛牌，成為台灣第 9 檔公開發行的不動產投資信託基金 (REITs)，並成為台灣已發行的 REITs 基金中，首度攜手商仲管理的基金。

台灣過去發行的 8 檔 REITs，除了已經清算下市的 3 檔外，包括國泰、富邦、新光共 5 檔，都以金控旗下的子公司擔任不動產管理機構，但王道銀行 REITs 圓滿 1 號則由信義房屋 (9940-TW) 旗下的信義全球資產公司，擔任不動產管理機構，為台灣首度商仲跨界基金資產管理，透過其商用不動產的專業性與市場熟悉度，提高基金資產管理效率。

在王道銀行還是台灣工銀的時期，曾經規劃新光一號 REITs 及駿馬 1 號 REITs 發行，如今再度啟動第 3 檔圓滿一號 REITs 的上市，基金資產池現有兩檔不動產標的，包含台南 FOCUS 時尚流行館百貨與新北板橋中正路上 16 層整棟商辦大樓，合計總規模約 30 億元。圓滿 1 號在今日掛牌上市，未來將側重融資再收購策略，以增加資產池，擴大 REITs 基金規模與租金收益。

REITs 起源於美國 60 年代，至今有 50 多年的歷史，已發行超過 200 檔以上基金，而全世界已有超過 30 個國家發行 REITs。比較鄰國日本的 J-REIT，從 2001 年上市到現在已經有 60 檔 REITs 公開發行，而不動產投資標的達 3752 件，總規模更超過了 新臺幣 4.8 兆元，投資標的跨足辦公室、百貨商場、住宅、物流中心、旅館、長照中心等各類不動產。

對比台灣 REITs 仍屬萌芽階段，沒有像日本發展這麼成熟，但不動產投資標的也跨足了商辦大樓、百貨商場、旅館、商務住宅等類型，總規模約 944 億元。這幾年，不動產已從谷底向上攀升，建商也紛紛插旗商用不動產，已經沈寂了 11 年的 REITs 可望再掀起一波發行熱潮。

信義全球資產公司經理王維宏表示，接任不動產管理機構，不但要替受託機構管理基金及物業，更要替基金投資人的利益及風險把關。這一次信義全球資產承接這個新任務，除了希望擴展商仲的經營範疇外，也期待在與王道銀行的合作之下，能推動更多新的基金與物業投入這個市場，讓台灣的 REITs 市場能重新活絡。

 

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