奇力新股份轉換加持 美桀跳空鎖漲停

奇力新和美桀雙方20日公布董事會分別通過股份轉換案，奇力新將取得美桀100%股份，換股比例為1股美桀普通股換發奇力新0.503股普通股。雙方預計8月16日召開股東臨時會，經主管機關核准及換股作業完成後，暫訂11月30日為股份轉換基準日。

奇力新今天盤中股價來到180元，上漲4%，美桀今天跳空鎖住漲停79.6元。

奇力新指出，併購美桀後，可把一體成型電感Molding整合在一起，產能可做到全球第一。

展望今年，法人預估，美桀今年整體業績上看新台幣20億元，較去年成長3成，續挑戰歷史新高，預估今年每股純益上看5元。

奇力新先前表示，要做產業整合者，要打世界盃，邁向全球電感元件市場前3名。

展望下半年，奇力新併購美磊的效益可望在第3季開始顯現，奇力新也進行內部整合提高組織效率，法人預估奇力新集團今年業績可望逼近新台幣160億元，較去年大增26%以上，續創歷史新高。

法人表示，目前全球電感市場規模大約在新台幣850億元左右，其中日系廠商村田製作所（Murata）、TDK-EPC、太陽誘電（Taiyo Yuden）排名前3大，若要在全球電感市場規模躋身前3大，超過10%以上市占率規模是關鍵。（編輯：林沂鋒）1070621