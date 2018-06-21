日月光訂定7年計畫 今年業績看逐季成長

（中央社記者鍾榮峰高雄21日電）日月光投控營運長吳田玉表示，日月光本身今年逐季成長態勢不變，公司內部已經規劃7年目標計畫，因應未來半導體產業發展。

日月光投控今天上午在高雄楠梓加工出口區舉辦股東會，會前吳田玉接受媒體採訪。

展望日月光投控下半年營運表現，吳田玉預期，日月光半導體製造本身下半年可維持逐季成長態勢，從客戶要求和產能備料狀況來看，今年逐季成長態勢不變，市場動能看起來正常，訂單與往年比較起來也正常。

從成長動能來看，吳田玉分析，今年通訊、電腦、汽車電子等應用都正向看待，業績增幅可能在第3季相對明顯。