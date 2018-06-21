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中央社

美中互祭高關稅 日月光吳田玉：半導體影響小

中央社2018/06/21 10:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰高雄21日電）日月光投控營運長吳田玉表示，半導體產品占美國課稅清單比重小，美中互祭高關稅對半導體影響小，美中正尋求貿易公平的平衡點，但貿易戰將對半導體不利。

日月光投控今天上午在高雄楠梓加工出口區舉辦股東會，會前吳田玉接受媒體採訪。

觀察美中互祭高關稅、貿易戰升溫，吳田玉表示，半導體產品占美國課稅清單比重不到2%。從實質意義來看，4月清單和6月清單比較，半導體比重減小，美中互祭高關稅對半導體產業影響小，未來還要觀察。

吳田玉分析，從美國角度來看，賣給中國大陸的半導體、IC晶片和設備，遠遠超過中國大陸賣給美國的半導體、IC晶片與設備。

他指出，美中正在尋求貿易公平的平衡點，雙方談很久，目前還找不到平衡點，這也是找平衡點必定經過的過程，不應過度解讀，現在的情況是，美中貿易要找到新的平衡點，但目前尚未找到共識。

從半導體產業鏈來看，吳田玉認為，美中貿易戰對半導體產業不利，因為檢查管制、產業效率就會變低，管制也會影響半導體產業的供需平衡。

在美中貿易找到新的平衡點之前，吳田玉建議台灣半導體產業靜觀其變，等待塵埃落定，未來其他經濟體會不會牽扯進來，也有待觀察。

觀察未來經濟產業變化，他認為，台灣半導體產業要回到實際面，積極掌握創新、人才培育與鞏固合作夥伴三要件。此外，歐洲、美洲、日本等主要市場，各自的經濟特色會繼續維持，從電動車到智慧城市，都要考慮到區域性的經濟特色，廠商若能把少量多樣的商業模式做出來，就能夠勝出。（編輯：黃國倫）1070621

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