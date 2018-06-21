美國兩大航空聲明 拒載與家庭分離兒童

「美航力盼政府遵守我們的要求，我們感謝他們這麼做。」

美國航空公司（American Airlines）表示，對於當局使用旗下飛機落實川普總統的「零容忍」移民政策，美航並不知情，且政府也未透露乘客相關訊息。

（中央社紐約20日綜合外電報導）美國兩大航空公司今天表示，他們已經要求當局不要用他們的飛機來執行川普政府的移民政策，載送強迫與家人分離的兒童。

穆尼奧斯說，他知道有報導稱若干民航機被用於執行「零容忍」政策。但他也說，對於旗下飛機是否也參與執行，他並不知情。

穆尼奧斯說：「我們公司的共同目標是連結人群，團結世界。」

「這項政策本身，及對數以千計的兒童造成的影響，與我們的使命產生極大衝突，我們不想與它扯上關係。」

川普的移民政策引發眾怒，在兩黨議員施以巨大壓力後，川普今天簽署行政命令，讓美墨邊境的移民家庭得以團聚。

網路和部分平面媒體出現多項美國民航機被用來執行零容忍移民政策的說法，包括「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）社論版一篇達拉斯空服員旁奎斯特（Hunt Palmquist）的文章指出，值勤兩次後，他察覺與美國移民官員一同搭機的兒童，可能被迫與家人分離。

旁奎斯特說：「這些孩子臉上盡是恐懼、迷惘、悲傷和疲憊。讓我受傷的是，我幾個星期之後才反應過來，我可能是運送他們的共犯。」（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070621