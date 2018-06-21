NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈正妹深夜搭車遇害　遭性侵藏屍冰箱中美貿易爭端　下周油價估跌2角凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

RCA案三審開庭 受害者盼最高院盡速自為判決

中央社2018/06/21 10:11
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者王揚宇台北21日電）RCA案三審今天上午9時30分開庭；工傷協會、RCA員工關懷協會庭前舉行記者會指出，最高法院應盡速判決、自為判決，也希望能開放直播。

工傷協會、RCA員工關懷協會表示，這次開庭可能是RCA案確定判決前，最後一次開庭。

RCA員工關懷協會會長劉荷雲說，當法院以個資理由，交雙方律師決定是否辦理直播，最後遭到RCA等4間被告公司律師拒絕，不僅犧牲本案全體當事人的觀審權利，對於這群親身走入法庭貢獻個人身家資料、罹病苦痛以利法院審理的證人來說，更是不公平。

義務律師團成員則說，今天開庭將與對造就因果關係推定、工人損害的認定、舉證責任、揭穿公司面紗原則、請求權時效等法律爭點進行辯論，而這些在一、二審判決確立的進步原則，將成為未來台灣職災、公害損害賠償的重要先例。

義務律師團召集人林永頌也說，本件的實質當事人有500多位，但法庭內只有37席旁聽席可以旁聽，其他人無法進來，等於剝奪他們實質參與的權利，希望最高法院可以思考直播這件事。

這起案件源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。

一審法院認定，原告依據侵權行為法則訴請損害賠償有理由，判RCA公司及旗下兩家控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson共應賠償445名員工及家屬新台幣5億6445萬元，另美國奇異公司（GE）非RCA可控制公司而免賠。

全案經上訴，二審台灣高等法院合議庭審理認為，一審就負賠償責任的公司以及獲賠償人數及金額部分有錯誤，認定美國奇異公司為RCA可控制公司，也負賠償責任，去年10月判決RCA公司、法國Technicolor、百慕達Thomson以及奇異公司共應賠486名員工及家屬7億1840萬元，其中因3名員工於78年才任職，當時奇異公司已撤資，因此，奇異公司可少連帶賠償70萬元。全案已上訴三審。（編輯：李錫璋）1070621

美國兩大航空聲明 拒載與家...童子賢：迎接人工智慧 舊產...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan