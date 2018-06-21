RCA案三審開庭 受害者盼最高院盡速自為判決

RCA員工關懷協會會長劉荷雲說，當法院以個資理由，交雙方律師決定是否辦理直播，最後遭到RCA等4間被告公司律師拒絕，不僅犧牲本案全體當事人的觀審權利，對於這群親身走入法庭貢獻個人身家資料、罹病苦痛以利法院審理的證人來說，更是不公平。

義務律師團成員則說，今天開庭將與對造就因果關係推定、工人損害的認定、舉證責任、揭穿公司面紗原則、請求權時效等法律爭點進行辯論，而這些在一、二審判決確立的進步原則，將成為未來台灣職災、公害損害賠償的重要先例。

義務律師團召集人林永頌也說，本件的實質當事人有500多位，但法庭內只有37席旁聽席可以旁聽，其他人無法進來，等於剝奪他們實質參與的權利，希望最高法院可以思考直播這件事。

這起案件源於台灣RCA於民國59年在桃園設廠生產家電，81年關廠停產，後來發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。這些員工打民事官司，向RCA等公司求償。

一審法院認定，原告依據侵權行為法則訴請損害賠償有理由，判RCA公司及旗下兩家控股公司法國Technicolor、百慕達Thomson共應賠償445名員工及家屬新台幣5億6445萬元，另美國奇異公司（GE）非RCA可控制公司而免賠。

全案經上訴，二審台灣高等法院合議庭審理認為，一審就負賠償責任的公司以及獲賠償人數及金額部分有錯誤，認定美國奇異公司為RCA可控制公司，也負賠償責任，去年10月判決RCA公司、法國Technicolor、百慕達Thomson以及奇異公司共應賠486名員工及家屬7億1840萬元，其中因3名員工於78年才任職，當時奇異公司已撤資，因此，奇異公司可少連帶賠償70萬元。全案已上訴三審。（編輯：李錫璋）1070621