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〈日月光股東會〉談美中貿易 吳田玉：實質影響不大

鉅亨網2018/06/21 10:22
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封測龍頭日月光投控 (2311-TW) 今(21)日召開股臨會，針對近期美中貿易戰，執行長吳田玉表示，半導體實質影響面並不大，但未來還要再觀察。

吳田玉認為，美中貿易的爭端，現在都是談判過程，包含 4 月與近期公告的清單都是，而從美國與中國公布的清單來看，半導體產業受影響程度較小，且從供應鏈效率角度來看，若多了檢查與管制，整體產業效率恐會降低，最後結果恐怕就是影響供需平衡。

吳田玉指出，從雙方清單可見，半導體業受影響比重並不到 2%，因此半導體影響很小。而美中貿易戰的發生緣起，他認為，是因川普意識到，雖然美國販售許多半導體設備給中國大陸，但整體金額遠不如中國賣給美國的半導體晶片與設備數量，這樣的發展長期不利美國，因此美中開始進入談判階段，也就是現在的結果，他認為，這是雙方尋找平衡點的過程，市場不用過度解讀。

吳田玉認為，美國公布貿易清單後，中國也有動作反擊，沒人知道美國的下一步為何，兩方都會有動作，美中貿易將會持續尋找平衡點，只是在結果出來前，雙方仍未達成共識。

另外，吳田玉也說，除美國與中國外，日本、韓國、加拿大、墨西哥等地是否也會因此被牽扯進來，進而造成波及，此舉還是要密切觀察，就台灣半導體業發展來看，仍要回歸實際面，包含創新技術、人才與合作夥伴等面向著墨。

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關鍵字日月光股東會吳田玉美中貿易headline
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