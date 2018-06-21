影／嗑藥打燈就愛這個FU　警方：是比較有氣氛逆？

吸毒也要燈光美氣氛佳！中壢分局青埔派出所昨(20)日就在大園區至善路破獲一名張姓吸毒男子，將自己的房間布置的像KTV的包廂一般，裝設了許多的LED投射燈。張嫌落網時還向警方供稱，這樣吸毒感覺比較有FU。

中壢分局青埔派出所所長劉威慶表示，當時接獲線報致善路某民宅戶內有人持毒，便率員警於昨日晚間18時30分在大園區致善路某戶內，查獲毒品通緝犯張嫌(69年次、男、無業、毒品前科)，在二樓提著大包包想要加速離去，結果被警方一手攔下，查證後竟發現袋內藏有大批混合性毒品及分裝袋，另查證其身份後，為桃園地檢於107年01月24日、桃園地院於107年3月13日發布2案毒品通緝。後對其進行附帶搜索，總共在其房屋內及隨身物品中查獲混和型毒品咖啡包222包、一粒眠35顆、神仙水36瓶、安非他命112包(總毛重819.59公克)、K他命4包(總毛重286.5公克)、海洛因10包(總毛重15.75公克)、大麻16包(總毛重36.22公克)、搖頭丸6包(總毛重5.19公克)及疑似販毒所得新臺幣45900元，顯有販賣毒品之嫌，訊後依毒品罪嫌移及毒品通緝案移送。