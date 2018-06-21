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影／嗑藥打燈就愛這個FU　警方：是比較有氣氛逆？

記者李春台／桃園報導2018/06/21 10:42
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吸毒也要燈光美氣氛佳！中壢分局青埔派出所昨(20)日就在大園區至善路破獲一名張姓吸毒男子，將自己的房間布置的像KTV的包廂一般，裝設了許多的LED投射燈。張嫌落網時還向警方供稱，這樣吸毒感覺比較有FU。

中壢分局青埔派出所所長劉威慶表示，當時接獲線報致善路某民宅戶內有人持毒，便率員警於昨日晚間18時30分在大園區致善路某戶內，查獲毒品通緝犯張嫌(69年次、男、無業、毒品前科)，在二樓提著大包包想要加速離去，結果被警方一手攔下，查證後竟發現袋內藏有大批混合性毒品及分裝袋，另查證其身份後，為桃園地檢於107年01月24日、桃園地院於107年3月13日發布2案毒品通緝。後對其進行附帶搜索，總共在其房屋內及隨身物品中查獲混和型毒品咖啡包222包、一粒眠35顆、神仙水36瓶、安非他命112包(總毛重819.59公克)、K他命4包(總毛重286.5公克)、海洛因10包(總毛重15.75公克)、大麻16包(總毛重36.22公克)、搖頭丸6包(總毛重5.19公克)及疑似販毒所得新臺幣45900元，顯有販賣毒品之嫌，訊後依毒品罪嫌移及毒品通緝案移送。


▲張嫌不僅把房間布置得跟K房一般，連毒品的品項和數量也琳瑯滿目讓警方大感驚訝。（圖／中壢分局青埔派出所提供 , 2018.06.21）

張嫌到案後表示，毒品是於106年12月中旬在臺北市向綽號叫作「小鬼」的男子以新臺幣30萬元購買安非他命，購買數量則忘記了，另外有些混合咖啡包毒品是陌生友人「阿凱」所寄放。毒品坦承曾拿來販毒過2至3次，每次均賣給不認識的網友，因此才有分裝袋、磅秤等物。另外對於通緝一事，向警表示自己平時就住在自宅，根本不知道自己被通緝，否則早就落跑。

事後警方發現張嫌的房間打滿有氣氛的LED投射燈，把房內布置的像外面KTV及跳舞場所一般，投射的燈光照得員警受不了，張嫌才不好意思地向警方表示，這樣吸毒起來比較有氣氛。

 

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關鍵字毒販吸毒拉kktvled投射燈
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