繼A股之後 阿根廷與沙烏地阿拉伯亦被納入MSCI新

這是阿根廷時隔 9 年重回新興市場指數，可說是一場及時雨，預計將為阿根廷市場帶入數十億美元的被動型投資資金，在阿根廷比索歷經拋售後，該國正致力於重建其信用，MSCI 阿根廷指數今年已重挫 37%，比索兌美元則暴跌 33%，阿根廷國債價格則下滑 14%。

阿根廷在 2009 年時，被降級為邊境市場 (frontier market)，指該國在市場規模、政治風險、金融基礎建設、市場開放程度與法規方面，仍有許多需改善地方，劣於新興市場。

MSCI 於 20 日宣布將阿根廷和沙烏地阿拉伯加入 MSCI 新興市場指數，預計 2019 年 5 月開始生效，此舉將使投資兩國的投資者大增，為股票市場帶來支撐。

摩根士丹利估計，MSCI 的決策，將促使約 40 億美元的資金流入阿根廷市場，在未來 4 個月內，阿根廷的股價有望上漲 20%，但如果該國再度從 MSCI 新興市場指數被剔除的話，股市將下滑 6%。

以沙烏地阿拉伯方面來說，市場正密切關注沙烏地阿拉伯國家石油公司國 (Aramco) 的上市動態，有望成為全球最大的上市公司。

MSCI 董事總經理 Sebastien Lieblich 在聲明中表示，國際投資者的預期為，目前沙烏地阿拉伯的國營企業，正漸漸朝私有化方向前進，市場並變得更開放，因此未來投資機會將持續增長，這也使未來該國在 MSCI 新興市場指數中的比重將增加，目前預估比重將為 2.6%。

沙國證交所全股指數今年為波灣地區國家中表現最好的，今年迄今約已上漲 13.5%，投資銀行 EFG Hermes 預測，若該國的外資持股比例，達到如卡達和阿拉伯聯合大公國的水平，那麼未來兩年可望有 300 億至 450 億美元的投資組合資金湧入。

沙國證交所全股指數日線走勢圖

投資研究公司 CFRA 的基金研究主管 Todd Rosenbluth 表示，阿根廷和沙烏地阿拉伯的加入，將使 MSCI 新興市場指數變得更多元，目前東南亞國家和以科技為主的國家占比正逐漸增加，如中國、韓國與台灣。

MSCI 新興市場指數 20 日上漲 0.76% 至 1093.26 點。