堤維西受惠自動倉儲效益 未來一年半營運看佳

吳俊佶透露，堤維西投資新台幣3億元打造第2座自動物料倉儲，預估今年9月可完成，預計第4季試運作，明年可望正式運作，效益顯現。

展望下半年和明年營運，吳俊佶表示，看好今年下半年和明年堤維西營運表現，目前在手訂單維持高檔。他說，「下半年超級好」。

堤維西今天上午在台南舉行股東會，會中通過每股配息新台幣1.6元，也順利改選9席董事（含獨立董事3席）。會後吳俊佶接受短暫採訪。

（中央社記者鍾榮峰台南21日電）車燈大廠堤維西董事長吳俊佶表示，看好今年下半年和明年營運表現，明年可受惠自動物料倉儲效益。法人估堤維西今年業績看增一成。

吳俊佶表示，自動物料倉儲運作後，生產效益起碼可提高20%到30%。

對於美中貿易戰，吳俊佶表示，目前看來對台灣汽車零配件沒有影響，未來要看美國進一步動作，預估未來影響不大。

在東南亞布局，吳俊佶指出，旗下儒億科技明年有機會獲利，轉投資印尼今年可望獲利，明年受惠訂單挹注，可望有爆發性獲利。

在中國大陸布局，法人預估，堤維西轉投資中國大陸大茂偉瑞柯預估今年可望成長一成。

展望今年，法人預估，堤維西今年集團業績可望較去年成長5%到10%，今年獲利仍須觀察新台幣兌美元因素，預估今年堤維西集團獲利可望年成長4成。（編輯：李信寬）1070621