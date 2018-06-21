服務生為客結帳 發現竟是自己被盜信用卡

（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）阿肯色州一名餐廳女服務生日前皮包被偷，後來上班為一名客人結帳時，赫然發現客人用的竟是自己被偷的信用卡，當場報警。

阿肯色州地方電視台KATV報導，住在松崖（PineBluff）的58歲婦人隆斯福（Flora Lunsford），週末期間把車子停在當地一處加油站，進入附設便利商店買東西，出來時卻發現原本放在車上的皮包被偷了。

松崖警方調閱加油站監視器錄影帶發現，隆斯福進入便利商店之後，一名原本在加油的男子，便到她的車裡拿走皮包。這名男子得手之後，在加油站沒有付錢就把車子開走，到便利商店另一頭接應剛從店裡偷了飲料的另一名男子。