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中央社

服務生為客結帳 發現竟是自己被盜信用卡

中央社2018/06/21 10:24
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）阿肯色州一名餐廳女服務生日前皮包被偷，後來上班為一名客人結帳時，赫然發現客人用的竟是自己被偷的信用卡，當場報警。

阿肯色州地方電視台KATV報導，住在松崖（PineBluff）的58歲婦人隆斯福（Flora Lunsford），週末期間把車子停在當地一處加油站，進入附設便利商店買東西，出來時卻發現原本放在車上的皮包被偷了。

松崖警方調閱加油站監視器錄影帶發現，隆斯福進入便利商店之後，一名原本在加油的男子，便到她的車裡拿走皮包。這名男子得手之後，在加油站沒有付錢就把車子開走，到便利商店另一頭接應剛從店裡偷了飲料的另一名男子。

警方指出，在距離加油站只有兩條街外的「向農餐廳」（Shannon's Restaurant）擔任服務生的隆斯福，19日上午上班時為一名客人結帳，赫然發現客人交給她的信用卡，上面印著就是她自己的名字，立刻報警。

警方表示，21歲嫌犯威斯特（Shamon West）當場被捕，警方還搜出隆斯福失竊的駕照、社會安全卡以及其他幾張信用卡。

松崖警方表示，威斯特從隆斯福的駕照照片上，應該知道她的模樣，但他卻還把她被偷的信用卡親手奉上。威斯特被以收取贓物、偽造等罪名移送法辦。

警方表示，隆斯福打電話報案時說：「我才不願意幫這個傢伙埋單。」（編輯：紀錦玲）1070621

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