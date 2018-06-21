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中央社

超載5倍缺救生衣 印尼船難失蹤192人恐喪生

中央社2018/06/21 10:23
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達21日專電）印尼一艘載有近200人的渡輪18日在北蘇門答臘省托巴湖翻覆，造成4死，失蹤人數後來修正為增至192人。搜救工作仍在進行中，不過落水乘客生還的希望相當渺茫。

這艘渡輪18日晚間約6時左右在北蘇門答臘省托巴湖（Lake Toba）翻覆沉沒，當局派出至少6艘救援船到場搜索失蹤者，不過由於湖面風浪太大，搜救工作一度受阻。

印尼國家搜救總署署長蕭基（Muhammad Syaugi）表示，除18人獲救外，失蹤人數已修正為增至192人。搜救團隊迄今共發現4具乘客遺體。

印尼搜救人員仍持續在450公尺深的托巴湖中尋找乘客遺體，共出動25名潛水員及水底探測設備，尋找失事船隻的具體位置。

當局表示，這艘渡輪的業者並未分發船票給所有乘客，因此究竟有哪些民眾上船的紀錄付之闕如。

許多乘客的家屬這兩天焦急在托巴湖港口等待，希望搜救團隊可帶回進一步消息。

失蹤乘客的家屬揚蒂（Yanti Samsudin）說，她的哥哥在這艘船上，她還是懷抱一絲希望，希望哥哥能活著。她說，「就算哥哥已經喪生，也希望搜救人員能把他的遺體帶回來給我們。」

印尼婦女蘇瓦妮（Suwarni）的兒子和他的女朋友也在這艘船上，至今下落不明。她痛斥搜救行動緩慢，並質疑為何一艘只能搭載50人左右的船隻竟然讓200名乘客和數十輛機車上船。

船難生還者朱維塔（Juwita Sumbayak）說，她搭乘同一艘船穿越托巴湖很多次了，不過，18日那天由於是假期，船上實在是太擁擠了。朱維塔的丈夫和小孩至今仍下落不明。

她回想大浪打翻木船渡輪時，許多乘客都直接跳進湖裡，身上沒有穿救生衣，當下她也跳進湖裡，目睹許多人在湖裡載浮載沉卻無能為力。

61歲的民眾穆哈敏（Muhaimin）一家8名親人都在那艘船上，他痛斥渡輪業者只想利用假期賺錢，枉顧民眾安全，如果業者遵守規定，這起悲劇就不會發生了。

值得注意的是，根據印尼法規，所有渡輪不能超載且必須備有救生衣給船上每一位乘客使用。

蕭基表示，這艘渡輪原本只能運載43人，但很可能超載約5倍的乘客，且船上只準備了45件的救生衣，根本不夠近200名乘客使用。印尼總統佐科威昨天下令，要求相關單位對全國的渡輪安全標準進行評估。

印尼全國交通安全委員會的資料顯示，印尼4成船難都是肇因人為錯誤，只有12%的船難是肇因惡劣氣候。（編輯：陳俊碩）1070621

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