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唐獎法治獎 法哲學大師拉茲獲獎

中央社2018/06/21 10:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北21日電）唐獎第3屆「法治獎」得主今天揭曉，由美國哥倫比亞大學法學院講座教授約瑟夫．拉茲（Joseph Raz）獲得，有別於過去兩屆獲獎的法律實務工作者，為唐獎開創新方向。

唐獎基金會表示，為表彰拉茲對法治具開創性的貢獻，並肯認他深化吾人對於法律本質、法律推理、法律道德與自由間相互關係的了解，尤其是在分析法哲學的貢獻，因此將本屆法治獎頒發給拉茲。

79歲的約瑟夫．拉茲教授1939年出生於巴勒斯坦託管地，1963年取得耶路撒冷希伯來大學法學碩士，轉往英國牛津大學就讀貝利奧爾學院（Balliol College），追隨法理學大師哈特（H.L.A.Hart）。

哈特曾笑說，拉茲每週都寫很長的論文，思慮細膩、筆鋒銳利，批改拉茲的論文是他每週最累的事情。

拉茲取得牛津學位後，回到希伯來大學擔任法學院與哲學系的講師，亦曾任教貝利奧爾學院，2002年起到哥倫比亞大學兼課，是純粹的學者，一輩子都在讀書、寫文章、辯論，即使79歲高齡亦若是。

拉茲始終關注，法理是什麼、法律是什麼、法律權威性來源何在、法律與道德的關係，與另一位法哲學大師羅納德．德沃金(Ronald Dworkin)不斷用文章對話。

唐獎基金會表示，拉茲的專長在於法律、道德、政治哲學，並且在這三大領域都取得大師地位，任何後進要討論法律、道德、政治哲學，無可迴避地必須去讀拉茲、討論拉茲，大師地位毫無疑問，這也是拉茲獲獎的原因。

唐獎基金會舉例，墮胎與否應考慮女性的自由權利或是生命權的保障，向來是社會的難題。德沃金說，法官會按照自己的道德判斷，但拉茲不贊同，認為法治就是純粹法治，不能因為道德價值標準而有不同結果，法律不需要道德判斷就可以有規範性。

唐獎基金會指出，拉茲主張法律重要性在於完全可預測的系統規則體系，個人雖受法律規制，但因法律是完整可預測、透明而有規制，個人才能規畫自己的生活，這樣的哲學辯論就在拉茲與其他大師的辯論中越來越清晰。

曾有人形容，羅納德．德沃金就像網球好手費德勒（Roger Federer），終其一生回擊打過來的球，不停辯辯辯；而身為德沃金可敬對手的拉茲就像登山者，在法哲學領域中一座又一座的高山登頂，爬得比別人高，在每一座高山都寫出動人的文章。

基金會認為，法治的貢獻不只有一種，有別於前兩屆得主前南非大法官奧比．薩克思(Albie Sachs)、前加拿大最高法院大法官路易絲．阿爾布爾(LouiseArbour)等故事性、英雄性、實踐性的人物，本屆得主拉茲正是當今法哲學典範的樣貌。（編輯：張銘坤）1070621

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