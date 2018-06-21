苗縣與日輕井澤合作交流 互惠票券促觀光

苗栗縣政府輔導三義及南庄鄉公所與日本輕井澤觀光協會交流，17至21日由文化觀光局技正謝國昌、三義鄉長徐文達以及南庄鄉公所觀光事業課長吳炯毅等人赴日參訪當地「信濃鐵道」經營模式，三義鄉公所更與輕井澤觀光協會簽立「文化教育觀光合作意向書」。

三義鄉長徐文達指出，此行赴日交流，走訪信濃鐵道、雲場池、鬼押出園、眼鏡橋、繆思之森及千住博美術館等特色景點，發現輕井澤與三義鄉在鐵道文化、木雕產業及農特產品等有許多相似之處，因此格外親切，對於兩地建立文化觀光之合作深具信心。

三義鄉與南庄鄉於2016年獲得義大利「國際慢城」認證，讓苗栗縣成為全台唯一獲得「雙慢城」認證縣市。文觀局表示，縣內擁有豐富的觀光資源，未來木雕博物館也將與輕井澤謬思之森博物館簽署合作意向，嘉惠雙方往來遊客，更期望邀請日本新人來台參加2019年客家桐花婚禮，將苗栗觀光推向國際。（編輯：李錫璋）1070621