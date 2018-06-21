奈良美智將來台演講　陶博館展出8件最新陶藝作品

在台灣擁有不少忠實粉絲的日本藝術家奈良美智，也將首次在台灣大規模展出高達8件今年最新陶藝作品，為了讓更多台灣民眾一睹世界級藝術家風采，陶博館、陶藝雙年展策展人邵婷如與各單位的溝通爭取，特別邀請奈良美智前來發表演說，以「看，觸摸，行走，感覺，思考/因果關係的創作」為主題，讓粉絲引頸期待。

新北市鶯歌陶瓷博物館將於9月7日正式開展的「2018台灣國際陶藝雙年展－陶藝的人文回歸，從藝術的原點談起」，邀請43位藝術家、超過80組件作品敘述世界陶藝發展脈絡。

喜歡知名日本藝術家奈良美智的粉絲不用飛日本，在新北市就能見到本尊，與奈良美智面對面，鶯歌陶瓷博物館限量推出「奈良美智講座」早鳥優惠價，首波開放300位，6月27中午12點開放售票。

陶博館表示，講座原價1,000元，7月31日前享早鳥價799元，首波開放300位預購，6月27日中午12點開搶，額滿為止。奈良美智來台演講消息一出，報名網站已經有上千瀏覽人次，還有粉絲號召親友，準備守在電腦前搶票，詳細購票方式可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw報名或上粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。

在陶藝雙年展展期間，台灣同時首次承辦全球陶藝界最高等級的國際會議「2018年國際陶藝學會會員大會（International Academy of Ceramics，IAC）」也將在9月30日至10月4日舉辦研討會，及於會前、會後安排文化之旅，並邀請邀請台灣、日本、韓國、法國、英國、印尼、印度、澳洲、美國、匈牙利、義大利、伊朗、中國大陸等26位講者進行專題發表，已吸引超過250位來自世界各地的陶藝家、作家、收藏家、美術館和博物館策展人等報名與會。