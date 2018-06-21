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〈日月光股東會〉下半年訂單正常營運仍可逐季成長 啟

鉅亨網2018/06/21 10:35
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日月光投控 (3711-TW) 今(21)日召開股東會，營運長吳田玉表示，日月光今年營運仍是逐季成長，下半年訂單沒有問題，而因應未來半導體產業發展，日月光已經擬定 7 年計畫，不過對計畫內容沒有太多著墨。

吳田玉表示，下半年從客戶端備料與產能準備角度看，訂單仍很正常，下半年日月光逐季成長態勢沒有變，且第 3 季成長幅度很大，包含通訊、電腦與車用相關需求都具備成長動能。

至於與矽品合併案，吳田玉強調，目前兩家公司仍是單獨運作，客戶部分還沒有綜效產生，不過部分研發策略發展，雙方已有接觸，甚至新技術開發，如基板與扇形封裝 (Fan Out) 等，日月光與矽品也可以進行資源協調與進一步合作。

他認為，目前日月光與矽品還是受到中國大陸商務部要求，兩家公司必須維持獨立營運與競爭關係，不過雙方研發仍有發展空間，預期日月光與矽品的合併綜效，最快 2020 年可以看到。

吳田玉也說，日月光內部已擬定 7 年計畫，以配合全球經濟大環境發展，台灣的技術與解決方案等，未來都要配合客戶與生意需求，而更重要的是，摩爾定律發展已到一個程度，因此啟動新計畫，持續尋找新技術發展，才能延續摩爾定律。

吳田玉強調，台灣的封裝產業技術與投資，與目前日月光發展一致，整體走勢將朝系統級封裝 (SIP) 等面向發展。

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關鍵字日月光吳田玉矽品封裝股東會美中貿易sip合併綜效headline
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