〈日月光股東會〉下半年訂單正常營運仍可逐季成長 啟

日月光投控 (3711-TW) 今(21)日召開股東會，營運長吳田玉表示，日月光今年營運仍是逐季成長，下半年訂單沒有問題，而因應未來半導體產業發展，日月光已經擬定 7 年計畫，不過對計畫內容沒有太多著墨。

吳田玉表示，下半年從客戶端備料與產能準備角度看，訂單仍很正常，下半年日月光逐季成長態勢沒有變，且第 3 季成長幅度很大，包含通訊、電腦與車用相關需求都具備成長動能。

至於與矽品合併案，吳田玉強調，目前兩家公司仍是單獨運作，客戶部分還沒有綜效產生，不過部分研發策略發展，雙方已有接觸，甚至新技術開發，如基板與扇形封裝 (Fan Out) 等，日月光與矽品也可以進行資源協調與進一步合作。