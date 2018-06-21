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俄女被世足球員「播種」可領300萬？漢堡王挨轟歧視

國際中心／綜合報導2018/06/21 11:16
▲漢堡王俄羅斯分公司日前宣布，俄羅斯女子若被世足球員成功搞大肚，漢堡王將提供 300 萬盧布（約 142.21 萬台幣）及終生享用的華堡，引發爭議。（圖／翻攝自「BURGER KING - Вкус Правит」臉書）
▲漢堡王俄羅斯分公司日前宣布，俄羅斯女子若被世足球員成功搞大肚，漢堡王將提供 300 萬盧布（約 142.21 萬台幣）及終生享用的華堡，引發爭議。（圖／翻攝自「BURGER KING - Вкус Правит」臉書）

2018 世界盃足球賽正在俄羅斯如火如荼進行，許多業者都瞄準商機推出相關行銷活動，不過美國速食業者漢堡王（ Burger King ）俄羅斯分公司卻打出充滿歧視意味的廣告，聲稱只要俄羅斯女子被球星成功「播種」，就能獲得 300 萬盧布（約 142.21 萬台幣）及終生享用的華堡，引發外界撻伐，最後只得刪文道歉。


▲俄羅斯漢堡王日前發布具「性別歧視」意味的貼文，遭外界強力撻伐。（圖／翻攝自臉書）

綜合外媒報導，俄羅斯當地時間 19 日，漢堡王在社群網站發布公告，宣布只要俄羅斯的女子被球星成功搞大肚子、獲得良好基因，奠定未來幾年俄羅斯國家隊的成功，則漢堡王為表示感激，將會提供 300 萬盧布給那些因球星懷孕的女子，並讓她們能終生免費享用漢堡王經典產品「華堡」。


▲俄羅斯漢堡王針對「歧視女性」的貼文發布致歉聲明。（圖／翻攝自vk.com）

公告一出隨即引起當地婦女團體反擊，認為該廣告將女性當成「性捕食者」，同時反映出俄國社會對女性的態度，許多網友看完也留言砲轟。最後，漢堡王俄羅斯分公司在一片撻伐聲浪中火速刪文，並發布道歉聲明，但仍無法澆息網友怒火，更有媒體披露俄羅斯漢堡王發出歧視意味的廣告已非第一次，先前還曾在廣告中嘲笑遭性侵的女子。

對此，美國漢堡王總公司聲明，分公司發布的貼文不代表公司品牌形象，但將採取相關措施以確保未來不再有此類事件發生。

關鍵字2018 世界盃足球賽漢堡王播種歧視俄羅斯華堡
正妹深夜搭車遇害　遭性侵藏屍冰箱請吃飯被刺殺　2年前同學會種殺機

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