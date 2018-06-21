NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈正妹深夜搭車遇害　遭性侵藏屍冰箱中美貿易爭端　下周油價估跌2角凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

美祭232條款 中鋼：不受影響 加強輔導客戶

中央社2018/06/21 10:41
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞高雄21日電）中鋼公司今天舉行股東會，董事長翁朝棟表示，美國232條款對台灣輸美鋼鐵產品課25%關稅，確實影響下游單軋客戶，中鋼已輔導客戶，應該對政府爭取關稅豁免有信心。

中鋼股東會中有小股東提問美國232條款的影響，翁朝棟指出，行政院政務委員鄧振中利用各種機會向美國爭取鋼鐵產品關稅豁免；中鋼公司每年出口美國的鋼鐵產品量僅數千公噸，並不多，關稅不影響中鋼。

翁朝棟指出，這25%的關稅影響下游單軋客戶甚深，中鋼公司能做的是輔導下游客戶盡量降低關稅的影響；但是鋼管業者較不擔心關稅問題，主要是美國國內對鋼管需求太大，因此各個鋼品的影響都不一樣，希望日後可以針對個別鋼產品去談，但牽涉雙邊貿易等複雜問題，但中鋼仍希望雙邊開放貿易。

他強調，232條款確實有影響，政府正在全力爭取關稅豁免，應該要對政府有信心。

根據經濟部國際貿易局資料，目前已列入永久豁免清單的南韓、巴西、阿根廷與澳洲多是以自我設限鋼鐵輸美量換取豁免，其中南韓的配管用鋼管、方向型電磁鋼片、冷軋不鏽鋼、不鏽鋼鑄鍛鋼錠、不鏽鋼扁鐵線材及非整型製品、棒型鋼類接角及截面部分製品、工具鋼等9個項目已達配額量，無法再對美出口。

經濟部昨天表示，目前以透過台美雙邊管道溝通為主，並比照他國做法，對中國產製鋼鋁產品啟動雙反調查，釐清問題，持續向美國爭取豁免。（編輯：黃國倫）1070621

新台幣早盤轉貶1.1分反川普拆散家庭 喬治克隆尼...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan