美祭232條款 中鋼：不受影響 加強輔導客戶

（中央社記者韋樞高雄21日電）中鋼公司今天舉行股東會，董事長翁朝棟表示，美國232條款對台灣輸美鋼鐵產品課25%關稅，確實影響下游單軋客戶，中鋼已輔導客戶，應該對政府爭取關稅豁免有信心。

中鋼股東會中有小股東提問美國232條款的影響，翁朝棟指出，行政院政務委員鄧振中利用各種機會向美國爭取鋼鐵產品關稅豁免；中鋼公司每年出口美國的鋼鐵產品量僅數千公噸，並不多，關稅不影響中鋼。

翁朝棟指出，這25%的關稅影響下游單軋客戶甚深，中鋼公司能做的是輔導下游客戶盡量降低關稅的影響；但是鋼管業者較不擔心關稅問題，主要是美國國內對鋼管需求太大，因此各個鋼品的影響都不一樣，希望日後可以針對個別鋼產品去談，但牽涉雙邊貿易等複雜問題，但中鋼仍希望雙邊開放貿易。