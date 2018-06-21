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中央社

反川普拆散家庭 喬治克隆尼慨捐助移民

中央社2018/06/21 10:48
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國在邊界強行拆散移民家庭骨肉的「零容忍」政策引發娛樂圈眾怒，男星喬治克隆尼和藍調歌手約翰傳奇慷慨解囊，搖滾巨星布魯斯史普林斯汀也發聲譴責。

喬治克隆尼（George Clooney）和他的人權律師妻子阿瑪爾（Amal Clooney）說，他們已捐出10萬美元給移民兒童權利青年中心（Young Center for ImmigrantChildren's Rights）。這個總部設在芝加哥大學（University of Chicago）的組織向無人陪同的兒童提供法律諮詢。

克隆尼夫婦說，雖然無法改變川普總統的政策，但「我們可以協助捍衛這項政策的受害者」。他們成立的基金會資助黎巴嫩8所學校，幫助敘利亞難民孩童就學。

克隆尼夫婦在聲明中說：「未來某一天，我們的孩子會問說，這是真的嗎？我們的國家真的把寶寶跟他們父母分開，安置在拘留中心嗎？當我們回答是的，他們會問那我們為此做了些什麼。」

約翰傳奇（John Legend）和他的模特兒妻子克莉絲汀泰根（Chrissy Teigen）稍早表示，將捐款28萬8000美元給美國民權聯盟（American Civil LibertiesUnion），以援助與家人分離的移民孩童。

布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）在擁有960個座位的沃爾特克爾劇院（Walter Kerr Theatre）演唱「湯姆喬德之魂」（The Ghost of Tom Joad）前，出人意表地在台上發表演說。

「我們看見美國邊界正在發生的事情，如此令人震驚和可恥地不人道，不符合美國價值觀，令人憤怒。」

他說：「我們還聽見美國政府高官褻瀆上帝和國家之名，說攻擊孩子是一種道德的行為。願上帝拯救我們的靈魂。」

他指的可能是司法部長塞申斯（Jeff Sessions）引述聖經經文，捍衛順從政府法律逮捕無證移民家庭並將他們拆散的政策並無不當。

川普政府為嚇阻無證移民和尋求庇護者採取的政策，已導致超過2300名孩童與雙親分離。

不過川普今天簽署行政命令，終結在美國邊界拆散移民親子的作法，說他希望移民家庭能團聚在一起。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070621

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