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工商快訊

廣編／《跑跑薑餅人》系列新作登場

本報訊2018/06/21 11:13
▲《跑跑薑餅人》系列新作登場！手機遊戲《薑餅人聯盟》即將開放事前登錄！（圖／公關照片）
▲《跑跑薑餅人》系列新作登場！手機遊戲《薑餅人聯盟》即將開放事前登錄！（圖／公關照片）

經歷了《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》的一連串冒險後，千辛萬苦才逃出魔女烤箱的薑餅人還沒來得及大肆慶祝，卻意外地發現了受感染的果凍彗星從天而降，許多薑餅人因此而受到感染，成為恐怖的果凍殭屍，勇敢餅乾將再次挺身而出，組成《薑餅人聯盟》拯救世界。

韓國遊戲廠商 Devsisters 所開發製作的全新手機遊戲《薑餅人聯盟》，故事劇情是以玩家間有大人氣，在台超過一千兩百萬次下載的 《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》相同世界觀的延續冒險，預定將於06/21起進行事前登錄活動。

《薑餅人聯盟》的遊戲類型為橫向卡牌塔防，遊戲採即時操作對戰。遊戲開始後果凍僵屍會步步進逼玩家基地， 玩家可以使用 《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》 中耳熟能詳的經典角色：勇敢餅乾、英雄餅乾、月光魔法師餅乾...等來對抗果凍殭屍的進逼。玩家能自由搭配包括近戰、遠程、輔助、建物破壞...各種不同特性的餅乾陣容來進行防禦或是殲滅敵人。隨著遊戲開放與持續更新，未來將會納入更多的外型獨特、技能實用的全新餅乾，增加更多可玩性。

為了感謝廣大玩家一直以來對薑餅人系列的支持與愛護，特別於《薑餅人聯盟》事前登錄活動中提供多項超值贈禮，玩家只要在事前登錄期限內，完成「分析你的戰鬥能力值」此項活動，即可獲得超強力的 S級餅乾，贏在起跑點上！

此外，當然不會因為《薑餅人聯盟》的上市，而忘了持續支持《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》的熱情玩家，玩家只要在事前登錄活動中提供您在《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》的玩家 ID ，即可立即獲得 1000顆《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》水晶，作為感謝玩家的回餽贈禮。

事前登錄活動期間，《薑餅人聯盟》的粉絲團上將同時舉辦多項玩家回饋活動，欲知更多活動情報，請密切注意粉絲團，即時掌握第一手相關訊息！

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