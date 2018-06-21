台南下雨又傳路面塌陷 結果虛驚一場

東區長榮路、東寧路口昨天深夜發生路面下陷，但未坍方，當時人車稀少，無人受傷，民眾發現後，立刻拍照上傳網路，提醒人車注意。

安平區鄰近台南市政府的建平路、建平九街口，昨晚6時許發生路面坍方，一輛機車跌入，女騎士受傷送醫。

台南市東區林森路地下道往健康路方向機車道，19日清晨近7時發生路面坍方，3輛機車無處可閃，跌進坑洞，2男1女共3名騎士受傷送醫。

（中央社記者張榮祥台南21日電）鋒面影響，台南連日下雨，市區幹道2天發生3起路面坍方及下陷，今天清晨東區又傳出路面塌陷，市政府獲報查無此事，虛驚一場。

今天清晨，台南還是下著雨，東區林森路、崇善路一帶又傳出路面塌陷，市府工務局獲報後趕往，卻查無此事，當地台南市警局第一分局和台南市消防局都說，未接獲塌陷通報，虛驚一場。

台南市政府工務局副局長王建雄今天受訪表示，東區林森路地下道及安平區幹道兩處坍方，主因是大雨造成路基掏空，工務局正在搶修，若今天天氣放晴，將有利工程進度，最快明天可恢復通車。東區幹道路面下陷，水利局開挖中，尚未查明原因。

台南市政府今天也發布新聞稿指出，豪雨影響，截至上午9時，台南還有8座橋梁及3條道路封閉；8座封閉橋梁，分別是歸仁區中路橋及石安橋、新營區急水溪5座過水便橋、永康區鹽水溪過水便橋。

3條封閉道路，分別是東區林森路大同地下道南側機車道（東門路往健康路）、山上區平陽里52號至56號活動中心附近、左鎮區南171-1線2K+200。（編輯：陳政偉/孫承武）1070621