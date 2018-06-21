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政治

一個月三起分屍案　藍委籲蔡英文對廢死要講明白

記者戴祺修／台北報導2018/06/21 11:16
▲國民黨立委批評台灣治安亮紅燈。（圖／國民黨團提供）
▲國民黨立委批評台灣治安亮紅燈。（圖／國民黨團提供）

台灣近期命案頻傳，更嚴重的是還發生不少駭人聽聞的分屍案件，治安亮紅燈讓國人憂心。國民黨團今(21)日召開記者會，立委柯志恩表示，亂世該不該用重典是可以討論的方向，沒人敢說要不要廢死，但是之前這麼多死刑犯都沒有執行，蔡英文政府應該講明白，是否要用「不執行死刑」達成實質廢死。

▲立法院國民黨團彙整一個月內發生的兇殺案。（圖／國民黨團提供）

立委許淑華表示，蔡英文曾說過，未來要從教育、治安、心理工作等來加強社會工作網，並承諾要給全民與下一代一個安全的環境，但現在不只是食安五環破洞，社會安全網也下降。內政部數據顯示，台灣犯案數量減少、破案率增加，但是作案手法卻是越來越強烈，像是分屍、逆倫等殺人案出現，這都讓民眾對於政府的數據無感，她呼籲應該要做到預防犯案，要把刑事、司法單位都加入，把各項環節做好。

立委王育敏說，短短一個月內出現三起分屍案，顯示治安亮紅燈，但是卻沒看到內政部、法務部有作為，讓民眾感到不安，昨天法務部長邱太三被問到執行死刑時回應，死刑有一定的程序，但邱上任兩年至今，完全沒有執行。馬政府八年執政期間，執行了 33 名死刑犯，最後一人就是捷運隨機殺人犯鄭捷，所以他要請問總統蔡英文，是否已經要執行廢死政策？蔡英文不要再閃躲，應該要好好對國人說清楚。

王育敏也批評，華山凶殺案發生在台北市中心，這是一起社會治安事件導致無辜女性死亡，台北市長柯文哲還稱，這是恐怖情人事件，讓人無法接受，北市府應該檢討過去核准活動時，是否未盡管理職責。

李彥秀質疑，全國警力缺額達到三千多人，台北市缺額就超過兩千人，去年全國維持立法院與博愛特區維持治安的員警人力就超過十萬人，這讓老百姓情何以堪，難道警力不是用來維持治安嗎？

關鍵字廢死死刑李彥秀王育敏柯志恩許淑華
習近平會金正恩　宣示了一家人關係華山分屍案事不關己　丁批柯應道歉

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